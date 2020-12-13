Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak - Son Dakika

Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak

13.12.2020 13:03
Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak, System.String[]

Başkan Büyükakın, 50 milyon TL kamulaştırma yapılarak hayata geçirilen ve Darıca'nın trafik yoğunluğunu azaltacak Cengiz Topel Caddesi'nde inceleme yaptı.

Başkan Büyükakın, 50 milyon TL kamulaştırma yapılarak hayata geçirilen ve Darıca'nın trafik yoğunluğunu azaltacak Cengiz Topel Caddesi'nde inceleme yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi'ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak Cengiz Topel Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını denetledi. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergahında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bir taraftan sağlık ve sosyal yardımlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürürken diğer bir taraftan da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Cengiz Topel Caddemiz bittiğinde Darıcalı kardeşlerimiz çok daha rahat bir trafikle hareket etmiş olacaklar" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık başta olmak üzere AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekipler Başkan Büyükakın'a incelemede eşlik etti. Cengiz Topel Caddesi'nin eskiden 7 metre genişliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Bu caddemizin Eskihisar'a kadar uzanması çok önemliydi. 24 metre olan Darıca Atatürk Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ile birleşiyordu. Darıca ilçemize olan girişler İstasyon Caddesi üzerinden oluyordu. Cengiz Topel Caddesi'ni Eskihisar'a bağladığımızda, İstasyon Caddesi'nin yükü de azalacak. Doğu istikameti üzerinden de trafik yükünün dağıtımı mümkün olacak. Böylelikle hem İstasyon caddesinin yükü azalmış olacak, hem de Darıcalı kardeşlerimiz birden fazla alternatifle gitmek istedikleri yere ulaşacaklar" diye konuştu.

Cengiz Topel Caddesi'nin yenilenmesi ve genişletilmesi projesinde çok önemli kamulaştırma yapıldığını vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, "Bugünün değeriyle 50 milyon TL civarında bir kamulaştırma gerçekleştirildi. Bir süredir burada yolun yapım çalışmaları da devam ediyor. Elektrik hatlarının yer altına alınması da söz konusu. Yolun kuzey güzergahı tamamlandı. Güney tarafı da Aralık ayı sonunda tamamlanacak. Yaza doğru da bu yolun son kat asfalt çalışmasını yapmayı planlıyoruz. İnşallah Cengiz Topel Caddesi bittiğinde tüm Darıcalı kardeşlerimiz çok daha rahat bir trafikle hareket edecek, iç trafik yoğunluğu da rahatlamış olacak" şeklinde konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Bu çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte seçim beyannamemize koyduğumuz bir projeydi. Bugün de milletimize verdiğimiz bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Başkanımızın da bahsettiği gibi İstasyon Caddesi'ndeki yoğunluğu hafifletecek alternatif bir proje ürettik. İnşallah milletimizin hayır duasıyla daha nice hizmetleri Darıca'mıza ve insanımıza kazandıracağız. Şahsen bir kez daha Darıca'mıza her fırsatta yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak
Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak
Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak

Tahir Büyükakın, Cengiz Topel, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darıca trafiği bu projeyle rahatlayacak - Son Dakika


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