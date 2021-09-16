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DARPHANE KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜ İÇİN HATIRA PARASI BASTI - Son Dakika

DARPHANE KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜ İÇİN HATIRA PARASI BASTI

16.09.2021 14:42
DARPHANE KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜ İÇİN HATIRA PARASI BASTI, System.String[]

Kazakistan bağımsızlığının 30'uncu yılı hatıra parasının tanıtımı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı.

Kazakistan bağımsızlığının 30'uncu yılı hatıra parasının tanıtımı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Darphane'de 3 bin adet basılan hatıra parası 20 Eylül itibariyle Darphane'nin resmi sitesinde satışa sunulacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde Kazakistan bağımsızlığının 30'uncu yılı hatıra parasının tanıtıldı. Tanıtıma Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayer, Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve akademisyenler katıldı. Tanıtılan hatıra parasının ön yüzünde Kazakistan'ın ulusal bayrağı ve Türkçe olarak 'Kazakistan Bağımsızlığının 30. Yılı' ibaresi yer alıyor. Aynı zamanda hatıra parasının arka yüzün ortasında Kazakistan haritası bulunuyor ve haritanın içinde Kazak Latin alfabesiyle 'Qazaqtan' yazıyor. Ayrıca Kazakistan'da hüküm sürmüş bazı devlet adamlarının isimleri de haritada Türkçe olarak bulunuyor.

"SINIRLI SAYIDA BASILAN HATIRA PARASI SATIŞA SUNULACAK"

Hatıra parasının arka yüzünün üst kısmında Türk kelimesi, alt kısmında ise koçboynuzu motifi yer alıyor. Aynı zamanda 30 gram ağırlığında ve gümüş olan hatıra parasının değer ise 30 Türk lirası. 3 bin adet olarak sınırlı sayıda basılmış olan hatıra parası, 20 Eylül itibariyle Darphane'nin resmi sitesinde satışa sunulacak.

"AMACIMIZ KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ 30'UNCU YILI COŞKUSUNU PAYLAŞMAK"Tanıtımda konuşan Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Bugün burada dost ve kardeş ülkemiz Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılının coşkusunu paylaşmak ve bu coşkuyu bir nebze olsun gelecek nesillere paylaşmak, Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü için bastığımız hatıra parasını tanıtmak için buradayız. Biz Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyet sikke ve ziynet altınları, madeni paralar, hatıra paralar, resmi mühür ve devlet nişanları, devlet madalyaları, değerli kağıtlar, pasaport Türkiye Cumhuriyeti kimliği kartı, sürücü belgesi, motorlu taşıt belgesi bandrol, ülkemize giren standart dışı kıymetli madenlerin, altınlarının kontrollerini yapmaktayız" dedi.'Kazakistan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülke Türkiye'dir' diyen Şahin, "Bu durum Kazakistan ile olan ilişkimizin önemi göstermek açısından değerlidir. Bizler Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümü ilk hatıra parasının üretimini burada gerçekleştirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise "Bağımsızlık Kazakistan için önemli çünkü Kazakistan kendi bünyesinde yüzden fazla milleti barındırıyordu. Bizim açımızdan Kazakistan bağımsızlığının en güzel ve görkemli kutlandığı başka bir ülke varsa o da kardeş ülke Türkiye'dir" dedi.

Görüntü dökümü: -------------------------Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin konuşması-Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly konuşması-Hatıra parasından detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler-Tanıtımdan görüntüler


Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DARPHANE KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜ İÇİN HATIRA PARASI BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DARPHANE KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜ İÇİN HATIRA PARASI BASTI - Son Dakika
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