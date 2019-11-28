İstanbul'da ilk kez düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı başladı.

The İstanbul Expo tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuarla ilgili açıklama yapan Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Türkiye'de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını söyledi.

Veri merkezi sektörünün dijital ekonominin ana damarı olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenen bu fuar, yerli ve yabancı yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti." diye konuştu.

Burkay, fuara kamu kuruluşlarının da ilgisinin büyük olmasından memnun olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Katılımcılar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu da yer alıyor. Türkiye kamu ve özel sektör yatırımlarıyla veri merkezi sektöründe en hızlı büyüyen ülkelerden birisi. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda, Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. 6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de verilerin korunmasına ve önemine dair detaylı paylaşımlar yapılmıştı. Veri merkezi sektörü dijital ekonominin ana damarı. Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi olma yolunda. Yabancı yatırımcıların gözü ülkemizde. Böyle bir zamanda bu önemli projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz."

Fuar, 1 Aralık'ta sona erecek.