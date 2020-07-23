Datça'da, tarihi yel değirmeni öğrencilerin 'uygulama restoranı' oldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 200 yıllık tarihi yel değirmeni turizme kazandırıldı. Bakım ve onarımdan geçirilen tarihi mekan meslek lisesi öğrencilerine, 'uygulama restoranı' olarak hizmet verecek.

Datça- Marmaris karayolunun 6'ıncı kilometresindeki Kızlan Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan tarihi yel değirmeni, bakım ve onarım çalışmalarının ardından, Datça Kaymakamlığı ile Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edildi.