Datça'daki çadır kamplara tatilci akını - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs salgını döneminde izole olarak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Palamutbükü sahilindeki Akçabük Çadır kampında, en yoğun günler yaşanıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı 35 dönümlük alandaki 400 çadır kapasitesine sahip kampta, bayram tatili dolayısıyla tüm yerler doldu. Datça Yarımadası'nın güneyinde, Akdeniz'in kıyısındaki kampta her yaştan tatilci, çam ağaçlarının gölgesinde denize sıfır ve doğayla iç içe tatil yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde izole olarak tatilini geçirmek isteyenler de kamp alanlarını tercih ediyor. Kampta çadır kurmanın bedeli 2 kişilik 75 TL, 3 kişilik 100 TL ve 4 kişilik 150 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlara ise 100 TL'ye 2 kişilik, 150 TL'ye 3 kişilik, 200 TL'ye ise 4 kişilik çadır kiralanabiliyor.