Datça'daki çadır kamplara tatilci akını - Son Dakika

Datça'daki çadır kamplara tatilci akını

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs salgını döneminde izole olarak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Datça'daki çadır kamplara tatilci akını, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki çadır kamplar, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs salgını döneminde izole olarak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Palamutbükü sahilindeki Akçabük Çadır kampında, en yoğun günler yaşanıyor. Çam ağaçlarıyla kaplı 35 dönümlük alandaki 400 çadır kapasitesine sahip kampta, bayram tatili dolayısıyla tüm yerler doldu. Datça Yarımadası'nın güneyinde, Akdeniz'in kıyısındaki kampta her yaştan tatilci, çam ağaçlarının gölgesinde denize sıfır ve doğayla iç içe tatil yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde izole olarak tatilini geçirmek isteyenler de kamp alanlarını tercih ediyor. Kampta çadır kurmanın bedeli 2 kişilik 75 TL, 3 kişilik 100 TL ve 4 kişilik 150 TL olarak değişiyor. Çadırı olmayanlara ise 100 TL'ye 2 kişilik, 150 TL'ye 3 kişilik, 200 TL'ye ise 4 kişilik çadır kiralanabiliyor.

AKRABALARIN ÇADIR TATİLİAkçabük Çadır kampının bu yılki en renkli grubu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen akrabalar oldu. Kampta 12 çadır kuran, akraba 35 kişi, birlikte tatil yapmanın keyfini çıkardı. Amca, dayı, hala ve teyzeler ile çocuklarından oluşan tatilciler, kampta çadırlarını kurdukları alanda, memleketlerinde oturdukları mahallelerin adının yer aldığı cadde tabelasını da asmayı ihmal etmedi. Kuzenler grubundan ilaç mümessili İlker Arslan (47), kalabalık aileye sahip olduklarını belirterek, "Çadır tatilleri bizim geleneğimizde var. Büyüklerimizden biz böyle gördük. Babamlar 7, annemler 9 kardeşler. Ege ve Akdeniz sahillerinde onlarca yıllarca kuzenler olarak birlikte çadırlarda tatil yapmışlardı. Aradan 20 yıla yakın zaman geçti. Onların çocukları ve torunları olarak bu geleneği sürdürmek için bayrağı biz devraldık. İlk kez geçen yıl Bodrum'un Çökertme koyunda 40 kişi bir araya geldik. Kuzenler olarak bu yıl ikinci kez çadır kampta buluştuk. Gelenlerin tamamı birinci derece yakın akrabalar ve yüzde 60'ı, 70'i Ereğli'den ayrıca Ankara ve Marmaris'ten gelenler var. Ancak Almanya'daki kuzenlerimiz bu yıl koronavirüs nedeniyle kampa katılamadılar. Bu geleneği biz de çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz" dedi.İlker Arslan'ın kuzeni makine mühendisi Soner Arslan (44) ise Datça'da kamp yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Datça'nın havası denizi ve güneşi çok güzel. Burada kuzenler olarak bir arada bulunmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.Datça'da, tatilini çadırda geçirenlerden Aydınlı ziraat mühendisi Doğucan Yılmaz (29) ise sadece bu yıl değil geçmiş yıllarda da kamplarda tatil yaptığını belirtti. Yılmaz, "Bu yıl çadır kamplara ilginin arttığını gördüm. Bunun sebebi muhtemelen pandemidir, diye düşünüyorum. İnsanlar daha steril ortamları tercih ediyorlar. Zorlukları olmakla beraber kamplar çok renkli ve güzel geçiyor. Çadır tatillerini bir kere yapanlarda bu alışkanlık haline geliyor" dedi.

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 10:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Datça'daki çadır kamplara tatilci akını - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu
2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu 2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu         
14:21
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi         
14:06
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor         
13:01
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı         
12:03
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
11:13
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü         
11:03
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı         
09:26
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi         
22:34
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 17:40:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'daki çadır kamplara tatilci akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei