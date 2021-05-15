Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok - Son Dakika

Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok

15.05.2021 01:17

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden çağrı yaptı. Davutoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmakla suçladı. Sayın Erdoğan, biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok. Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini gazeteci Abdulkadir Selvi üzerinden kendisini suçladığını belirterek, canlı yayında tartışmaya davet etti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI"

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Ali Babacan'ın Abdullah Gül açıklamaları değerlendirildi. Hande Fırat, Abdulkadir Selvi'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ın açıklamalarına kırgın mı? Kızgın mı?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını belirten Abdulkadir Selvi, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanı salı günü akşam saatlerinde, saat 19.25 civarında beni aradı. Çok yoğundu, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemdi. Yoğunluğunu şuradan anlıyorum; televizyona son dakikalar düşüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayınca şaşırdım. Tabii bu kadar yoğunluğun arasında gazeteciyiz, bir yandan da bir haber de çıkarmak istiyoruz.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU KASTADEREK 'HAİN' DEDİ"

Ben de alt yazıları görünce, "Sayın Cumhurbaşkanım biz de size teşekkür ediyoruz. Mescid-i Aksa'da İsrail sivilleri hedef alıyor, bombalıyor... Kadınlar, çocuklar ölüyor ama ona siz sahip çıkıyorsunuz. Dünya liderleri ile görüşüyorsunuz." dedim. "Onu tabii ki yapacağım" dedi ama Babacan ve Davutoğlu'nu kastederek, "Bunlar içeride Mescid-i Aksa'larımızı yıkmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine "İkisine de hain mi diyorsunuz?" sorusunu yönelttim. "Evet hain diyorum" dedi. "Bu ikisi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenlere destek oluyorlar." diye belirtti. Mescid-i Aksa için temas yürütürken bu konuyu konuşmak için beni aramasına şaşırdım. İkincisi, ben hangi konuyu sorsam mutlaka Ali Babacan ve Davutoğlu için bir değerlendirme yaptı. Bu konu kırgınlık boyutunu aşmış. Daha çok, ikisini küresel sistem içinde bir ihanet projesinin parçası olarak görüyor."

DAVUTOĞLU'NDAN YANIT

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selvi'nin konuşmasının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmakla suçladı. Sayın @RTErdogan; Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok! Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan kendisine 'hain' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok
Davutoğlu'ndan kendisine hain diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan kendisine 'hain' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok - Son Dakika


Son Dakika

Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek         
23:46
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 02:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement