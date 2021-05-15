Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini gazeteci Abdulkadir Selvi üzerinden kendisini suçladığını belirterek, canlı yayında tartışmaya davet etti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI"

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Ali Babacan'ın Abdullah Gül açıklamaları değerlendirildi. Hande Fırat, Abdulkadir Selvi'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ın açıklamalarına kırgın mı? Kızgın mı?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını belirten Abdulkadir Selvi, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanı salı günü akşam saatlerinde, saat 19.25 civarında beni aradı. Çok yoğundu, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemdi. Yoğunluğunu şuradan anlıyorum; televizyona son dakikalar düşüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayınca şaşırdım. Tabii bu kadar yoğunluğun arasında gazeteciyiz, bir yandan da bir haber de çıkarmak istiyoruz.

"BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU KASTADEREK 'HAİN' DEDİ"

Ben de alt yazıları görünce, "Sayın Cumhurbaşkanım biz de size teşekkür ediyoruz. Mescid-i Aksa'da İsrail sivilleri hedef alıyor, bombalıyor... Kadınlar, çocuklar ölüyor ama ona siz sahip çıkıyorsunuz. Dünya liderleri ile görüşüyorsunuz." dedim. "Onu tabii ki yapacağım" dedi ama Babacan ve Davutoğlu'nu kastederek, "Bunlar içeride Mescid-i Aksa'larımızı yıkmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine "İkisine de hain mi diyorsunuz?" sorusunu yönelttim. "Evet hain diyorum" dedi. "Bu ikisi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenlere destek oluyorlar." diye belirtti. Mescid-i Aksa için temas yürütürken bu konuyu konuşmak için beni aramasına şaşırdım. İkincisi, ben hangi konuyu sorsam mutlaka Ali Babacan ve Davutoğlu için bir değerlendirme yaptı. Bu konu kırgınlık boyutunu aşmış. Daha çok, ikisini küresel sistem içinde bir ihanet projesinin parçası olarak görüyor."

DAVUTOĞLU'NDAN YANIT

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selvi'nin konuşmasının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmakla suçladı. Sayın @RTErdogan; Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok! Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan." ifadelerini kullandı.