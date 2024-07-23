DCT TRADING Halka Arz Oluyor! - Son Dakika
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DCT TRADING Halka Arz Oluyor!

DCT TRADING Halka Arz Oluyor!

DCT TRADING, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz için izin aldı. Yüzde 28,85'i halka arz edilecek olan DCT TRADING, ülkemizde de üretilen ve dünyanın muhtelif pamuk üreticisi ülkelerinden satın aldığı pamuğu Türkiye,Çin, Japonya, Vietnam gibi pamuk tüketimi yoğun ülkelere satmaktadır.

23.07.2024 15:39  Güncelleme: 15:44
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Yunanistan'da bulunan bağlı ortaklıkları ile anlaşmalı olduğu üreticilerden aldığı ve 165 dönüm arazi üzerinde üretimini gerçekleştirdiği kiraz ve yaban mersinlerini tesislerinde işledikten sonra paketlemesini yaparak Avrupa'da bulunan süper market ve süpermarket zincirlerine satışını gerçekleştiriyor.

DCT TRADING Halka Arz Oluyor!

Gerçekleştirdiği yüksek tonajlı tarım emtiası ticareti ve tarım yatırımları ile uluslararası alandasayılı şirketler arasında yer alan DCT TRADING, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı. DCT TRADING'in halka arzında aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.

30 Milyon TL sermaye artırımı, 7.5 Milyon TL ortak payı satışı gerçekleştirilecek olan DCT TRADING' in birim pay fiyatı 14 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 28,85 olacak DCT TRADING'in halka arz büyüklüğünün yaklaşık 525 Milyon TL olması öngörülüyor.

DCT TRADING Halka Arz Oluyor!

Dünya Genelinde Önemli Bir Emtia Ürünü Olan Pamuğun İhracatını Yapıyor

DCT TRADING, dünya üretim ve tüketim endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, tekstil, hazır giyim, mobilya, ev tekstili, gıda, kimya sektörü gibi geniş kullanımlı emtia ürünü olan pamuğu, rekolte kalitesine göre Çin, Türkiye gibi pamuk üreticisi ülkelerden temin ederek ithalat, transit ticaret ve ihracatını gerçekleştiriyor. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler arasında ise Çin, Japonya, Pakistan, Vietnam, İsviçre, Bangladeş, Endonezya, Portekiz yer alıyor. DCT TRADING , BCI (Better Cotton Initiative) ve ICA (International Cotton Association) üyesi olarak uluslararası pamuk topluluğunda da yerini almıştır. ICA dünyanın önde gelen uluslararası pamuk ticaret birliği ve tahkim organı, BCI ise uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup dünyadaki en büyük pamuk sürdürülebilirlik programıdır. DCT TRADING Yunanistan'da bulunan bağlı ortaklıklarından YAKA ve BLUEFARM şirketleri ile 300'ün üzerinde sözleşmeli iyi tarım üreticisi ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Yunanistan'da kurulu 2.100 m2 kapalı alanı bulunan tesislerinde kiraz ve yaban mersinini işledikten sonra paketlemesi gerçekleştirerek Avrupa'da bulunan süper market ve süper market zincirlerine satışını gerçekleştiriyor. DCT TRADING ve bağlı ortaklıkları Yunanistan'daki anlaşmalı üreticilerden satın alımlarının dışında, toplamda 165 dönüm arazi üzerinde kendi kiraz ve yaban mersini üretimini gerçekleştiriyor. DCT TRADING aralıksız sürdürdüğü ÜR-GE çalışmaları ile her yıl yeni fidanlar ekerek üretim ağını genişletiyor.


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