Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Aydın\'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu
21.12.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, define bulmak amacıyla yapılan kaçak kazı faciayla sonuçlandı. Açılan tünele giren bir kişi, içeride mahsur kaldıktan sonra ekiplerin saatler süren arama çalışmaları sonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında açılan tünelde mahsur kalan bir kişi, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, define aramak için kaçak kazı yapan şahıslardan biri, açılan tünele girdi.

ARKADAŞINDAN HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDU

Tünel dışında kalan arkadaşı, içeride bulunan Tarık Yegül'den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içerisinde mahsur kalan Yegül'e ulaşmak için çalışma başlattı.

Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

DAR VE UZUN TÜNEL ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Tünelin uzun ve dar yapısı, kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, ekipler saatler boyunca büyük bir titizlikle çalıştı.

Yapılan çalışmaların ardından Tarık Yegül'e ulaşıldı ancak Yegül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Mahsur kaldığı tünelden çıkarılan Yegül'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Yegül'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Buldun mu şimdi defineyi, Allah rahmet eylesin. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörden “sessiz katil“ uyarısı Kokusu ve tadı yok, uykuda öldürüyor Profesörden "sessiz katil" uyarısı! Kokusu ve tadı yok, uykuda öldürüyor
Yeni Azra Akın 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Sadettin Saran’ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı
Kocaeli’den sonra şimdi de Balıkesir Boş araziye İHA düştü Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü
DEM Parti, AK Parti’yi ziyaret etti İşte ilk açıklama DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret etti! İşte ilk açıklama
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi 4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi
Bakan Kurum duyurdu İşte Yüzyılın Konut Projesi’ne geçerli başvuru sayısı Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı
Arkadaşını silahla öldürdü Cinayeti bu sözlerle itiraf etti Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

21:51
Galatasaray 2025’i lider tamamladı
Galatasaray 2025'i lider tamamladı
19:49
Erzurum’da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
19:01
Ukrayna istihbarat şefi: Rusya 2027’de Baltık bölgesini işgal edecek
Ukrayna istihbarat şefi: Rusya 2027'de Baltık bölgesini işgal edecek
18:29
Destici “Destek yetersiz“ dedi, hükümete seslendi Verdiği rakam çarpıcı
Destici "Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
18:01
Bursaspor’dan dikkat çeken transfer Halil Akbunar imzayı attı
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı
17:56
Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında Meclis’te dikkat çeken temas
Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında Meclis'te dikkat çeken temas
17:08
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
16:45
Diyarbakır’da buzul çağ kalıntısı Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
15:49
Gazze’de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü Çok sayıda ölü var
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var
15:26
San Francisco’da 130 bin kişi elektriksiz kaldı
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2025 22:02:03. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.