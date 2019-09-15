Son Dakika Haberleri: Değirmendere şehitleri anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Değirmendere şehitleri anıldı

39 dakika önce

Değirmendere şehitleri anıldıBATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsü'nde şehit edilen 5'i güvenlik korucusu 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Değirmendere şehitleri anıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsü'nde şehit edilen 5'i güvenlik korucusu 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Kozluk'taki Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de, PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz, şehit edilişlerinin 27'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği Değirmendere Köprüsü'nde yapılan anma programına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Değirmendere Köprüsü'nde terör örgütü PKK aleyhine slogan atan katılımcılar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyup dua etti.

Değirmendere şehitleri anıldı

Değirmendere, Kozluk, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü
Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel Son Dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 12 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 20:49:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Değirmendere şehitleri anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]