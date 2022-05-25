DEKAMER deniz kaplumbağalarını denizde de koruyacak

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kumsaldaki yuva ve yavruları koruma çalışmalarının yanı sıra denizlerde de büyük tehlike altında olan erişkin deniz kaplumbağalarını korumak için çalışma başlattı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Adı üzerinde deniz kaplumbağası, ömrünün yüzde 1'lik bir bölümü kumsalda, yüzde 99'luk kısmı ise denizlerde geçiyor. Biz kumsalda ne kadar korursak koruyalım yaşamını geçirdiği denizlerde onları koruyamazsak onları korumuş olmayız" dedi.

Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı'nda 2009 yılından bu yana deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını yürüten DEKAMER, çalışma alanını genişletti. Karanın yanı sıra denizde de deniz kaplumbağalarını korunması için harekete geçti. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Adı üzerinde deniz kaplumbağası, ömrünün yüzde 1'lik bir bölümü kumsalda, yüzde 99'luk kısmı ise denizlerde geçiyor. Biz kumsalda ne kadar korursak koruyalım yaşamını geçirdiği denizlerde onları koruyamazsak onları korumuş olmayız" dedi.