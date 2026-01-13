Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler - Son Dakika
Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler

Dekorasyonda 2026\'da Öne Çıkacak Trendler
13.01.2026 16:24
Weltew Home'dan Ev Kuracak Çiftlere İlham Veren Öneriler

Yeni bir hayata merhaba demeye hazırlanan çiftler için ev kurma süreci ayrı bir heyecan. Yemek odası takımlarından halılara, koltuk takımlarından aydınlatmaya kadar pek çok seçim, evin ruhunu oluşturuyor.Weltew Home, 2026'da ev kuracak çiftlere mobilya ve tasarım sektörünün yepyeni trendleriyle rehberlik ediyor.

Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Weltew Home, 2026 yılında ev dekorasyonun öne çıkan trendlerini sıralıyor ve yeni evlenecek çiftlere ilham veriyor.

Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler

2026'nın Ev Modası: Minimal, Akıllı ve Şık

Günümüzde mobilya ve tasarım sektöründeki dönüşümün en net görüldüğü alanlardan biri, akıllı yaşam çözümleri. Küçülen yaşam alanlarıyla beraber, 2026'da akıllı, çok fonksiyonlu modüler sistemler büyük bir ivme kazanıyor. Özellikle küçük metrekarelerde yaşayanlar için akıllı çözümler her zamankinden daha kıymetli hâle geliyor. Gelişen tasarım trendleri sayesinde artık hem şık hem de fonksiyonel yaşam alanları oluşturmak çok daha kolay. Weltew Home, çok amaçlı oturum çözümleri, modüler koltukları, geniş depolama alanlarına sahip yatak odaları, modüler dolapları ve dönüştürülebilir masalarıyla kullanıcılarına estetik ve işlevselliği bir araya getiren, sade ama etkileyici çözümler sunuyor.

Yeni Trend: Nefes Alan Evler

2026'nın en güçlü dönüşümlerinden biri, evlerin fonksiyonel bir alan olmanın ötesine geçip kişisel bir sığınak haline gelmesi. Bir nefes alanı olarak konumlanan evlerde, günün stresinden uzaklaşılan, dingin ve sakin mekânlar yaratmak artık daha büyük bir öncelik. Weltew Home tasarımcıları, bu değişimi koleksiyonlarına sıcak, samimi, doğal ve uzun ömürlü tasarımlarla yansıtıyor. Doğal dokular, yumuşak hatlar, sakin renk kompozisyonları ve sürdürülebilir malzemelerle, yeni ev kuran çiftlere hem estetik hem duygusal bir bütünlük yaşatıyor.

Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler

2026'nın Rengi Cloud Dancer İle Evlere Yumuşak Bir Dokunuş

Son dönemde modadan dekorasyona birçok alanda yükselişte olan Sessiz Lüks trendi, 2026'da daha rafine bir hâle bürünüyor.Gösterişten uzak, etkileyici, yalın ama çarpıcı tasarımlar ön planda olurken; yüksek sesli renkler, karmaşık desenler ve abartılı detaylar yerini sadelikten beslenen zarafete bırakıyor. Ton-sur-ton uygulamalar, aynı rengin yumuşak geçişlerle derinleştiği paletler ve huzur veren doğal tonlar ise evlerde başrolü alıyor. Yılın rengi olarak seçilen Cloud Dancer ise bu trendi pekiştiriyor. Ev dekorasyonunda sadelik ve dinginlik arayan yeni evli çiftler için mükemmel bir ilham kaynağı olan Cloud Dancer'ın nötr tonu, doğal materyaller, yumuşak dokular ve sıcak aydınlatmalarla mükemmel bir uyum sağlıyor. Weltew Home gözü yormayan, dingin ama karakter sahibi mekânlar yaratmak isteyen yeni evliler için ideal bir başlangıç sunuyor.

2026 dekorasyon anlayışının odağında yalın, şık, işlevsel çözümler ve sıcak, samimi tasarımlar yer alıyor. Weltew Home, yeni ev kuracak çiftleri modern hayatın ihtiyaçlarıyla buluşturarak, sıcacık yuvalar kuruyor.

Weltew Grup Hakkında:

Weltew Grup, çatısı altında bulunan Weltew Home, Weltew Yatak ve Newjoy gibi farklı markalarla çeyrek asrı aşan tecrübesi ve el işçiliği ve teknolojinin bir arada kullanıldığı üretim bandıyla mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketidir.

Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Bursa İnegöl'de modüler ev mobilyası üretimine başlayan Weltew Grup, bugün itibariyle, 72 ülkede 250'den fazla mağazasıyla grubun lokomotif markası konumundadır.

Weltew Yatak ile yatak setleri ve uyku tekstili ürünleri; Newjoy ile bebek-çocuk-genç odası mobilyası üreten Weltew Grup; yakın gelecekte faaliyete geçirdiği Mega Fabrika yatırımıyla 110.000 metrekare açık alan üzerine 110.000 metrekare kapalı üretim alanıyla Türkiye'nin en büyük entegre mobilya üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. www.weltew.com

Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler

Dekorasyon

Son Dakika Ev Tekstili Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Dekorasyonda 2026'da Öne Çıkacak Trendler - Son Dakika
