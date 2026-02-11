Dem Parti İmralı Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret... Pervin Buldan: "Cumhurbaşkanı ile Yapacağımız Görüşmede Önemli Gündemlerimiz Var" - Son Dakika
Dem Parti İmralı Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret... Pervin Buldan: "Cumhurbaşkanı ile Yapacağımız Görüşmede Önemli Gündemlerimiz Var"

11.02.2026 15:31
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret için TBMM ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Pervin Buldan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız" dedi. Mithat Sancar da süreçle ilgili bir uzlaşma zemini oluştuğunu, uzlaşma için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı ile son görüşmemizden bu yana önemli gelişmeler yaşandı, hem burada hem Suriye'de. Ayrıca Meclis Komisyonunun çalışmaları da son aşamaya gelmiş bulunuyor. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alacağız, karşılıklı görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız" diye konuştu. Umut hakkı ile ilgili soruya Sancar, "Ayrıntılara girmeyelim" yanıtını verdi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmek üzere TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önemli bir görüşme olacağını söyleyen Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"Bu beşinci ziyaretimiz olacak. Süreç başladığınan beri Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar bir araya geleceğiz. Tabii sürecin geldiği belli bir aşama var artık. Meclis Komisyonunun rapor yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var aslında sürecin nasıl ilerleyeceğine dair. Bugün Sayın Cumhurmaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var, dört beş gündemimiz var. Gündemleri açmayacağız ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız, sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz."

Mithat Sancar: Uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak ve onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz

Mithat Sancar da "Dün raporlar elinize ulaştı, sizin de hukukçu kurmaylarınız inceledi. Genel olarak bir uzlaşı söz konusu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Önemli bir görüşme yapacağımızı biliyoruz. Son görüşmemizden bu yana önemli gelişmeler yaşandı, hem burada hem Suriye'de. Ayrıca Meclis Komisyonunun çalışmaları da son aşamaya gelmiş bulunuyor. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alacağız, karşılıklı görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var onları sunacağız."

Meclis Komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu an çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir son nokta konulmuş değil. Partilere taslak ulaştırıldı, bu taslak üzerinden değerlendirmeler yapacak partiler ve mümkün ölçüde biz uzlaşmayla, en geniş kesimleri kapsayacak ve onları rahatlatacak bir formülasyonla raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve ve gelecekte hepimizi rahatlatacak, her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz."

"Ay sonuna yetişmesi beklenir"

"Rapor bu ay Meclis'e sunulur mu?" sorusuna Sancar, "Son nokta ne zaman konulur bilmiyoruz. Önce bu ortak rapor taslağı üzerinde partilerin değerlendirmeleri olacak, sonra yazım kurulu tekrar bir araya gelecek. Bu şartlarda bu ayın sonuna yetişmesi beklenebilir" yanıtını verdi."

"Uzlaşmaya yakınız diyebiliyor musunuz" sorusu üzerine Sancar, "Henüz karşılıklı görüşme ve değerlendirmeler alınmadı. Bence bir uzlaşma için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır" dedi."

"Ayrıntılara girmeyelim"

Umut hakkı ile ilgili tartışmalar hatırlatılarak, görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Sancar, "Ayrıntılara girmeyelim. Süreçle ilgili bugüne kadar yaşanan gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri, gündemde olan önemli konuları ele alacağız tabii" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

