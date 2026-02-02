DEM Parti'li Koçyiğit: Barış yasaları ivedilikle çıkmalı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanması beklentimiz vardı. Bu konuda Meclis Başkanı bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı yapmasını bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bizzat ve bir an önce bu raporu tamamlayıp Genel Kurula sevk etmesi gerekiyor. Çok uzun bir zamandır söylüyoruz; barış yasaları ivedilikle çıkmalı" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Günlerdir Rojava ve Kobani kuşatma altında ve en temel malzemelere ulaşamıyorlar; un, ekmek, ilaç sıkıntısı var. En başta kronik rahatsızlığı bulunanlar ilaca erişemiyorlar. Diyaliz hastaları büyük risk altında, oksijen olmadığı için yenidoğan bebeklerde çok ciddi bir sorun var; onların hayatlarını kaybetme riskleri var. Elektrik olmadığı için insanlar donuyor; 6 çocuk donarak yaşamını yitirdi. Buradan soruyorum; Filistin için sesini yükseltenler, Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaşanlar, çocuklar sadece Filistinli olduğu için mi öyleler? Sizin için Kobanili çocuğun hiçbir önemi yok mu, onlar ölürken sesiniz çıkmayacak mı? Buradan vicdan sahibi herkese bir kez daha sesleniyoruz; katliam riski nerede ve hangi halka karşı olursa olsun biz onun karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Dün Filistin'e yapılan soykırımı nasıl lanetlediysek bugün de halkımızın kuşatma altında olmasına karşı duruyoruz. Buradan hükümete de çağrı yapmak istiyorum; Mürşitpınar Sınır Kapısı hemen Kobani ile bitişik. Eğer kapı açılırsa yardımlar ilk elden ve sadece 30 dakika içerisinde orada olacak. Belki gönderilecek yardımlarla oradaki insanların yaşam halkı korunacak. Halklarımızı, belediyelerimiz yardımlarını topladı ve halihazırda TIR'lar bekliyor. Kapıyı açmak için daha kaç gün bekleteceksiniz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit ayrıca, Suriye hükümeti ile terör örgütü PYD/YPG arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve sahada pratik adımların atılması gerektiğini söyledi.

'HEYETİMİZ CUMHURBAŞKANI'NDAN HENÜZ BİR RANDEVU TALEP ETMEDİ'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep edip etmediğine ilişkin, "Heyetimiz henüz bir randevu talebinde bulunmadı. Belki bu hafta veya gelecek hafta içerisinde bir görüşme mümkün olabilir. Eğer böyle bir randevu alınırsa basına ve kamuoyuna duyurusu yapılacaktır" diye konuştu.

'SÜRECİ SEKTEYE UĞRATACAK YAKLAŞIMDAN İMTİNA EDİLMELİ'

Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin de "Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanması beklentimiz vardı. Bu konuda Meclis Başkanı bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı yapmasını bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bizzat ve bir an önce bu raporu tamamlayıp Genel Kurula sevk etmesi gerekiyor. Çok uzun bir zamandır söylüyoruz; barış yasaları ivedilikle çıkmalı. Süreci sekteye uğratacak, yavaşlatacak ve süreç yavaşladıkça da aslında başka yönelimlere maruz bırakabilecek bir yaklaşımdan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Bu anlamda bir hıza ihtiyaç olduğunun altını çizerek Meclis Başkanı'na da çağrı yapıyoruz. Kendisini de arayarak, hızlı bir şekilde raporun tamamlanması ve Genel Kurula sevk edilmesi gerektiğini bizzat ifade edeceğiz" dedi.