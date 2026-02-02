DEM Parti'li Koçyiğit: Barış yasaları ivedilikle çıkmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti'li Koçyiğit: Barış yasaları ivedilikle çıkmalı

02.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanması beklentimiz vardı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanması beklentimiz vardı. Bu konuda Meclis Başkanı bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı yapmasını bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bizzat ve bir an önce bu raporu tamamlayıp Genel Kurula sevk etmesi gerekiyor. Çok uzun bir zamandır söylüyoruz; barış yasaları ivedilikle çıkmalı" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Günlerdir Rojava ve Kobani kuşatma altında ve en temel malzemelere ulaşamıyorlar; un, ekmek, ilaç sıkıntısı var. En başta kronik rahatsızlığı bulunanlar ilaca erişemiyorlar. Diyaliz hastaları büyük risk altında, oksijen olmadığı için yenidoğan bebeklerde çok ciddi bir sorun var; onların hayatlarını kaybetme riskleri var. Elektrik olmadığı için insanlar donuyor; 6 çocuk donarak yaşamını yitirdi. Buradan soruyorum; Filistin için sesini yükseltenler, Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaşanlar, çocuklar sadece Filistinli olduğu için mi öyleler? Sizin için Kobanili çocuğun hiçbir önemi yok mu, onlar ölürken sesiniz çıkmayacak mı? Buradan vicdan sahibi herkese bir kez daha sesleniyoruz; katliam riski nerede ve hangi halka karşı olursa olsun biz onun karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Dün Filistin'e yapılan soykırımı nasıl lanetlediysek bugün de halkımızın kuşatma altında olmasına karşı duruyoruz. Buradan hükümete de çağrı yapmak istiyorum; Mürşitpınar Sınır Kapısı hemen Kobani ile bitişik. Eğer kapı açılırsa yardımlar ilk elden ve sadece 30 dakika içerisinde orada olacak. Belki gönderilecek yardımlarla oradaki insanların yaşam halkı korunacak. Halklarımızı, belediyelerimiz yardımlarını topladı ve halihazırda TIR'lar bekliyor. Kapıyı açmak için daha kaç gün bekleteceksiniz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit ayrıca, Suriye hükümeti ile terör örgütü PYD/YPG arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve sahada pratik adımların atılması gerektiğini söyledi.

'HEYETİMİZ CUMHURBAŞKANI'NDAN HENÜZ BİR RANDEVU TALEP ETMEDİ'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep edip etmediğine ilişkin, "Heyetimiz henüz bir randevu talebinde bulunmadı. Belki bu hafta veya gelecek hafta içerisinde bir görüşme mümkün olabilir. Eğer böyle bir randevu alınırsa basına ve kamuoyuna duyurusu yapılacaktır" diye konuştu.

'SÜRECİ SEKTEYE UĞRATACAK YAKLAŞIMDAN İMTİNA EDİLMELİ'

Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin de "Komisyonun rapor yazım ekibinin geçen hafta toplanması beklentimiz vardı. Bu konuda Meclis Başkanı bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı yapmasını bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bizzat ve bir an önce bu raporu tamamlayıp Genel Kurula sevk etmesi gerekiyor. Çok uzun bir zamandır söylüyoruz; barış yasaları ivedilikle çıkmalı. Süreci sekteye uğratacak, yavaşlatacak ve süreç yavaşladıkça da aslında başka yönelimlere maruz bırakabilecek bir yaklaşımdan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Bu anlamda bir hıza ihtiyaç olduğunun altını çizerek Meclis Başkanı'na da çağrı yapıyoruz. Kendisini de arayarak, hızlı bir şekilde raporun tamamlanması ve Genel Kurula sevk edilmesi gerektiğini bizzat ifade edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yerel Haberler, Demokrasi, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'li Koçyiğit: Barış yasaları ivedilikle çıkmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Attila Szalai’den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe’de de yaşanan olaylardı Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:49
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:34:50. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti'li Koçyiğit: Barış yasaları ivedilikle çıkmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.