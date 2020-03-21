Demir Grup Sivasspor'dan

Demir Grup Sivas spor 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, Sivas ve Türkiye 'deki vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

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