DEMİRCAN: FESTİVALLERLE YARATICI DÜŞÜNCEYİ TARİHİ MEKANLARA YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,"Festivaller şehirleri tanıtmak, turistleri çağırmak, sanatı desteklemeyi amaçlıyor. Yeni ilham kaynaklarını insanlara tarif etmek gibi, birçok çıktısı olan etkinliklerden oluşuyor" dedi.

Türkiye Kültür Yolları Festivalleri'nde sanatseverler tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar birçok etkinlikle buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde ise 1-24 Ekim tarihleri arasında, 51 ayrı mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde, 6 binden fazla sanatçının katılacağı binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan festivallerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEYOĞLU'NUN DUYGUSAL SINIRLARI SINIRSIZDIR"

Demircan kültürün şehir hayatı içerisinde geliştiğini belirterek, "Şehirlerde görev bölümü yapıyoruz. Sanatçılarımız şehirleri düşünsel, mimari, tasarımsal ve gastronomi konusunda geliştiriyor. Bir yandan sanatçılarımızın hayatımızı geliştirdiği şeyin adı şehir olurken, öte yandan insanlar şehirdeki gelişmiş yenilikleri, hayatına içselleştirerek yaşıyor. Özetle şehir kültür ve sanattır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sanatın birçok disiplininde aslında birçok festivaller ve etkinlikler yapıyoruz. Ama şehir festivali başka bir şey. Şehir toplumsal hayatın bütün disiplinleriyle bir arada yaşandığı yerin adı. Şehri bir bütün olarak anlatmak, tanımlamak, paydaşlarıyla birlikte sunmak önemli. Dünyada 'Avrupa kültür başkenti' süreçleri Afrika'da ve Amerika gibi birçok yerlerde şehirleri ön plana çıkartan kültür festivalleri yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Beyoğlu'nda başladığımız bu süreçte restore ettiğimiz çok tarihi mekan oldu. Beyoğlu restorasyon yapılarının yanına yeni modern yapılarla eşleştirdiğimiz, geçmişle geleceği iç içe sunan modern hayatta, tarihi mekanları sanatla yoğurarak toplumun önüne çıkartan bir yerdir. Sınırları dar gibi görünür fakat, duygusal sınırları sınırsızdır. Bakanlık olarak AKM'den başlayarak Galataport'a kadar doğrudan yaptırdığımız binlerce yapının olduğu bir gerçek. Biz bu şehre bütün davranışlar ve dinamikleriyle ön plana çıkarmak anlamına gelen bu etkinliği yapınca, bunun tuttuğunu ve istendiğini gördük. Ankara, Diyarbakır, Çanakkale derken bunu bütün Türkiye'ye yayma moduna doğru evrildik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temel hedefi bu" diye konuştu.

"ŞEHRİ TANITMAK, SANATI DESTEKLEMEK, TURİST ÇAĞIRMAK"

Demircan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hem Beyoğlu ve İstanbul açısından hem de diğer yaptığımız etkinlikler açısından çok önemli. En önemli amacı Türkiye'deki şehirlerin, hangi yöntemlerle tanıtılacakları ve destekleyeceklerinin öğretilmesi. Bir yönüyle şehirleri tanıtmak, diğer yönüyle turistleri çağırmak, sanatı desteklemek ve yaratıcı düşünceyi tarihi mekanlara yönlendirmek. Yeni ilham kaynaklarını insanlara tarif etmek gibi birçok çıktısı olan etkinlikler manzumesi. Başarılı olduğunu görüyoruz ve herkesi bu mekanlara bu gözle bakmayı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.