Demirci'de çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika
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Demirci'de çok amaçlı salon açıldı

09.05.2022 08:03
Demirci'de çok amaçlı salon açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kırsal Ahmet Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından kırsal Ahmet Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, ülkede sıkıntılar yaşandığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sorunları çözecek güçlü bir vizyon ve irade bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise 18 kırsal mahallede çok amaçlı salon yaptıklarını ifade ederek, "4 çok amaçlı salon inşaatımız da devam ediyor. Hedefimiz çok amaçlı salon sayısını 30'a yükseltmek." dedi

Okunan duanın ardından salonun açılış kurdelesi kesilerek misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Açılışa AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Açılışın ardından Özkan, Hızlı ve Selçuk, Van'ın Erciş ilçesinde 1999 şehit olan topçu astsubay Ferhat Vurucu'nun Sayık Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadime Vurucu'yu ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

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Mehmet Ali Özkan, Milletvekili, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika


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