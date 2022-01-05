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Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et - Son Dakika

Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et

05.01.2022 09:03

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ve 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 liradan sattığını iddia etmişti. CHP'li Başarır'ın iddiasına yanıt veren Demirören Grubu'nun yaptığı açıklamada "Başarır'ı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz. Eğer iddialarını belgeleyemezse ya istifa etmeli ya da özür dilemelidir" denildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını iddia etti.

CHP'Lİ BAŞARIR: BUNU KESİN OLARAK BİLİYORUZ

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" ifadesini kullandı. Başarır şöyle dedi:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."

DEMİRÖREN'DEN İDDİALARA YANIT: BAŞARIR İSTİFA ETMELİ YA DA ÖZÜR DİLEMELİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın büyük tartışma yaratan iddiasına Demirören Grubu'ndan yanıt gecikmedi. Şirketten iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada "Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklama;

"Temelleri 71 yıl önce atılan DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır'ı "kesinlikle biliyoruz" dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır'ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU'ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

"KARALAMALARA RAĞMEN MİLLİ DURUŞ SÜRECEK…"

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur."

YORUMLAR (1)
  • Suat Koca: İtibar suikastındab başka bişey kalmadı tabi. Bu parti çok sıkıntılı, sorsanız çok dğzgünler, 50 yıldır ne yaptıklarını bilmesek kandır bizi. Siz sadece gençleri kandırırsın.....elden gidiyor diye, 50 yıldır yaptığınız gibi. Demitören grubu düzgündür ama farklı lanse edilştor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Demirören Grubu, İstifa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et - Son Dakika
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