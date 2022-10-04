6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı - Son Dakika
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6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı

04.10.2022 11:19
6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, 'ben gidersem özgürlükler kısıtlanır' diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AKP'nin elinden bu argümanı aldı" açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağız" açıklamasına destek verdi.

"AK PARTİ'NİN ELİNDEN BU ARGÜMANI ALDI"

Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı: "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suistimal edebilsin, 'Ben gidersem özgürlükler kısıtlanır' diye propaganda yapabilsin! CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu teklifi ile şimdi AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek: Bu teklifi ile AK Parti'nin elinden bu argümanı aldı - Son Dakika
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