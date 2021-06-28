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Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artıyor - Son Dakika

Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artıyor

28.06.2021 15:24
Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artıyor, System.String[]

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şu an Türkiye genelinde 30 olan Dene Yap Teknoloji Atölyelerine bu yıl 36 adet daha ekleneceğini, 2022'de ise atölyelerin sayısının 100'e tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şu an Türkiye genelinde 30 olan Dene Yap Teknoloji Atölyelerine bu yıl 36 adet daha ekleneceğini, 2022'de ise atölyelerin sayısının 100'e tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eğitimde yapay zeka konusunda değişimlerin Kovid-19 süreciyle beraber daha hızlı yaşanmaya başladığını söyledi.

Her alanda etkileşimin hızlı olduğu bir dönemin yaşandığını vurgulayan Mandal, eğitim sisteminde artık daha çok kişiye özgü özel eğitimlerin ön plana çıkmaya başladığını dile getirdi.

Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfı ortaklığıyla Türkiye genelinde Dene Yap Teknoloji Atölyesi Projesi uyguladıklarını hatırlatarak, "Dene Yap Teknoloji Atölyelerini çok değerli buluyoruz. Şu an Türkiye genelinde 30 dene yap atölyemiz kuruldu, bu yıl da 36 atölyemiz daha açılacak. 2022'de ise atölyelerin sayısı 81 ilde 100'e tamamlanmış olacak. Buradaki öğrenciler, geleceğin teknoloji yıldızları olacak. Öğrencilerimiz, robotik zeka ve kodlama konusunda özel olarak eğitiliyor. TÜBİTAK olarak öğrencilerimizle, araştırmacılarımızla teknoloji sürecinin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz geleceğin nitelikli insan kaynağının geliştirilmesidir." diye konuştu.

"Sosyal ve beşeri alanda da destek programı başlattık"

Mandal, yapay zeka modeliyle ilgili öğrenmeyi önemsediklerini belirterek, Kovid-19 sürecinde de Türkiye'nin farklı üniversiteleriyle yapay zeka konularında çok sayıda çevrim içi programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜBİTAK olarak yeni bir destek programı da başlattıklarını bildiren Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Desteklediğimiz proje ve programlarımız çok. Kovid-19 sürecinde dijitalleşmeyle beraber öğrenme süreçleri de hız kazandı. TÜBİTAK denilince akla daha fen ilimleri akla geliyor ama sosyal ve beşeri alanda da artık yeni bir destek programı başlattık. Temmuz ayından itibaren program başlayacak. Sosyal ve beşeri ilimlerde derinlik ötesinde etki oluşturup fayda sağlamaya yönelik konuları önemseyip destekleyeceğiz."

Kongrede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik ve Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de kongrenin anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Üç gün daha devam etmesi planlanan kongrede Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler yapay zeka konusunda araştırma ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşacak.

Hasan Mandal, Yapay Zeka, Şanlıurfa, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artıyor - Son Dakika


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