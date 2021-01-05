DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı - Son Dakika

DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı

05.01.2021 15:59
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı, System.String[]

DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı.

DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, lider sektörün tekstil ve konfeksiyon olduğunu belirterek 7 ay boyunca ihracat rekorları kırdıklarını ifade etti.

DENİB, 2020 yılını ihracat artışıyla kapattı. Mart ayının ikinci yarısında başlayan, Nisan ve Mayıs aylarının tamamında devam eden pandemi koşulları, ihracatı olumsuz etkilese de 7 aydır ihracat hızla artış gösterdi ve 2020 yılında DENİB, geçen seneye oranla ihracatta yüzde 0.25 artış sağladı. Böylelikle Denizli ihracatı 3 milyar 191 Milyon Amerikan Doları'nı aşmış oldu. İhracatçıların dinamik yapısı sayesinde pozitife dönüştürdüklerini belirten Başkan Memişoğlu, "2019 yılı aralık ayında ülkemiz ihracatı yüzde 16 oranında artışla 17 milyar 844 milyon Amerikan Doları oldu. 2020 yılının genelinde ise toplam ihracatımız 169,5 milyar Amerikan Doları olarak gerçekleşti. Aralık ayında, DENİB üyeleri tarafından yapılan ihracat yüzde 31,8 oranında arttı ve 250 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. Ocak ile Aralık 2020'de ise DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın 2 milyar 401 milyon Amerikan Doları olduğunu görüyoruz. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise Aralık ayında yüzde 31,8 oranında artarak 331 milyon Amerikan Doları'na ulaştı. 2020 yılında Denizli ihracatı, 3 milyar 191 milyon Amerikan Doları'nı aştı. Böylelikle, ilimiz 2019 yılındaki ihracat değeri olan 3 milyar 183 milyon Amerikan Doları'nı geride bırakmış oldu ve ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,25 artırmayı başardı" dedi.

"2021'e çok daha umutlu bir şekilde merhaba diyoruz"

7 ay boyunca ihracatı çift hanelere çıkararak rekor kırdıklarını belirten Memişoğlu, "Mart ayının ikinci yarısında başlayan, nisan ve mayıs aylarının tamamında devam eden pandemi koşulları ihracatımızı olumsuz etkilemişti. Bu aylarda ihracat pazarlarımızın neredeyse hepsi kapanmıştı. Avrupa Birliği başta olmak üzere; ABD ve İngiltere'nin ithalat taleplerinde önemli derecede azalma mevcuttu. Ocak ile Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde ihracatımız yüzde 20'nin üzerinde azalış göstermişti. Ancak Haziran ayıyla birlikte başlayan artış ivmesini yıl boyunca sürdürdük ve ihracatımızı 7 ay üst üste artırmayı başardık. Bu ayların birçoğunda güçlü çift haneli artışlara imza atarak ihracat rekorları kırdık. Bu sayede çok iyi başladığımız ama pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisiyle kayıp olarak nitelendirilebilecek 2020 yılını, ihracat deneyimimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde pozitife döndürdük. Bu zorlu yılı ihracat artışıyla noktalamamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"2020'de 171 ülkeye İhracat"

İhracat oranları hakkında bilgi veren Başkan Memişoğlu, "2020 yılında DENİB üyelerince yapılan ihracat baz alındığında lider sektör tekstil ve konfeksiyon oldu. 1 milyar 287 milyon Amerikan Doları değerinde ihracata imza atan sektör, DENİB'in toplam ihracatından yüzde 53,5 oranında pay aldı. Ardından gelen elektrik ile elektronik sektörü 376 milyon Amerikan Doları değerinde ihracatla yüzde 15,7 paya sahip olurken; demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracat değeri 221 milyon Amerikan Dolarına, madencilik sektörünün ihracatı ise 144 milyon Amerikan Dolarına ulaştı. Böylece, demir ve demir dışı metallerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 9,2, madenciliğin payı ise yüzde 6 oldu. 2020'de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı ise 171 oldu. İlk sırayı 359 milyon Amerikan Dolarıyla İngiltere alırken; ikinci sırada 291 milyon Amerikan Dolarıyla Almanya, üçüncü sırada 231 milyon Amerikan Dolarıyla ABD, dördüncü sırada 143 milyon Amerikan Dolarıyla İtalya ve beşinci sırada 125 milyon Amerikan Dolarıyla Hollanda yer aldı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Denizli, İhracat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları'na ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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