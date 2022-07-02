Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları - Son Dakika
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Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları

02.07.2022 09:40
Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Sualtı Sporları Federasyonu, denizi olmayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havuzlarda görev yapacak kadın ve erkelere cankurtaran eğitimi veriyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Sualtı Sporları Federasyonu, denizi olmayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havuzlarda görev yapacak kadın ve erkelere cankurtaran eğitimi veriyor. Kursa katılan Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Begüm Cemre Çalayer (20), "Yüzmeyi çok seviyorum. Bu eğitimden sonra havuzlarda görev almayı düşünüyorum" dedi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da, açılan cankurtaran eğitimi beklenilenin üzerinde ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Sualtı Sporları Federasyonu, denizi olmayan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havuzlarda görev yapacak kadın ve erkelere yönelik can kurtarma eğitimi vermeye başladı. İlginin yoğun olduğu eğitimlerde kursiyerler 7'şer gruplara ayrıldı.

Kursların 3 gün sürdüğünü ifade eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmeni Hakan Diken, "Kursumuzun ismi bronz cankurtaran kursu, 3 günde toplam 21 saat sürüyor. 8 saat havuz çalışmamız oluyor. İki gün boyunca da teorik eğitim veriyoruz. Bunlar da ilk yardım, kazaya müdahale, suni solunum, kalp masajı, taşıma teknikleri, yatırma teknikleri, sargı metotları, tampon uygulamaları gibi hepsini öğreniyorlar. Cankurtaran eğitimini alan kursiyerler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı havuzlar başta olmak üzere, özel ve belediyelere ait havuzlarda görev alıyorlar. Bronzun yetkisi havuzlarda görev yapmak" diye konuştu.Kursa katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Begüm Cemre Çalayer, profesyonel yüzücülüğünü cankurtaran sertifikası ile taçlandırmak istediğini söyledi. Küçük yaşlardan itibaren yüzdüğünü ve bu sporu profesyonel olarak yaptığını belirten Çalayer, "Böyle bir kursa katılmayı çok istiyordum. Memleketim Erzurum'da açılınca bu fırsatı kaçırmadım. Eğitimlerimiz çok zevkli geçiyor. Yüzmeyi çok seviyorum ve profesyonel yüzücüyüm. Alacağım bu sertifika ile havuzlarda görev almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aysun Tez (22) ise, "Ben milli karateciyim. Yüzme branşıyla da hobi olarak ilgileniyor ve hakemlik yapıyorum. Bu sefer can kurtarmak için kulaç attık. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Uygulamalı derslerimizi gerçekleştirdik. Derslerden çok zevk aldık" dedi.


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Kaynak: DHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, gençlik, Güncel, Son Dakika

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