Üye Girişi
"Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika

"Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın kazananları belli oldu

08.07.2021 10:32

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda "En İyi İlk Film Ödülü"nü "Güven" filmiyle Sefa Öztürk kazanırken, "İlk Senaryo Birincilik Ödülü" ise "Kafes" projesiyle Hürer Ebeoğlu'nun oldu.

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda "En İyi İlk Film Ödülü"nü "Güven" filmiyle Sefa Öztürk kazanırken, "İlk Senaryo Birincilik Ödülü" ise "Kafes" projesiyle Hürer Ebeoğlu'nun oldu.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirdiği "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda kazananlar çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Yazarlara, genç senaristlere ve sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenlerin katılımına açık olarak düzenlenen, Türk sinema sektörünün gelişimini ve nitelikli sinema eserlerinin yapımını teşvik etmeyi amaçlayan yarışmada kazanan isimlerin ödülleri güncel gelişmelere uyum sağlarken geleneği onurlandıran bir marka olan URART tarafından tasarlandı.

Bu çerçevede, En İyi İlk Film Ödülü'nün sahibi Güven filmiyle Sefa Öztürk olurken, Kafes projesiyle Hürer Ebeoğlu İlk Senaryo Birincilik Ödülü'ne, Tarumar ile Ali Bank İlk Senaryo İkincilik Ödülü'ne ve Denizdeki Hayalet ile Yurdakul Şahin İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Ateş, yaptı. Salgın koşullarından dolayı bu yılki ödül törenini çevrim içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak bir araya gelmek ve ödül törenleri gerçekleştirmek çok yakın. TÜRSAK Vakfı ile gücümüzü beş yıl önce iyi sinemanın olmazsa olmazı senaryo yazımında yol gösterici bir platform oluşturmak amacıyla birleştirdik çünkü iyi hikaye ancak iyi senaryoyla işlendiğinde iyi filme dönüşebilir. Bunun bilincinde olduğumuz için senaryo yazımıyla sinema endüstrisine daha ilk adımında destek olmayı seçtik. Bu sayede üretilecek başarılı filmlerin zincir şeklinde sektörün tamamına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Yıllar sonra bugünlerde ne olduğunun hissiyatını tekrardan yaşamak ve döneme tanıklık etmek için yine sinemanın gücüne ve hafızasına başvurulacak."

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, DenizBank ile beraber hayata geçirilen bu projenin en önemli amacını "ilk senaryosunu yazan senaristleri desteklemek ve Türk sinemasına katkı sağlamak" olarak aktardı.

Dört yıldır bu amacı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Okan, "Yarışmamız senaryolarını bizlere gönderenlerin destekleriyle güçlenerek büyümeye devam edecek. Yeni başlangıçlarda, yeni heyecanlarda yeniden bir araya gelme temennisiyle önce sağlık sonra da yaşasın sinema." ifadelerini kullandı.

Sefa Öztürk, 25 bin TL değerindeki En İyi İlk Film Ödülü'nü almaya hak kazandı

Verilen bilgiye göre, finale kalan 10 film arasından yarışmanın kazanan filmi Fono Film'in sahibi, TAFF Pictures Kurucu Ortağı ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'ın başkanlığını yaptığı, CJ Entertainment Türkiye COO'su ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Aslan, European Film Promotion'a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri Birliği (ICDN) üyesi, Locarno Film Festivali'nden "Avrupa Cast Direktörü" ödülünün sahibi Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'dan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

Yarışmanın kazanan filmi Sefa Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Güven'in oldu ve Öztürk, 25 bin TL değerindeki En İyi İlk Film Ödülü'nü almaya hak kazandı.

4. DenizBank İlk Senaryo Yarışması'nın finalinde ise, finale kalan 10 senaryo arasından yarışmanın kazanan ilk üç ismi ise Yönetmen ve Senarist Ezel Akay'ın başkanlığını yaptığı, Oyuncu Tuba Büyüküstün, Yapımcı Suzan Güverte ile İstanbul Vakfı Genel Müdürü ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Yücel'den oluşan ana jüri tarafından belirlendi.

Yarışmada 25 bin TL değerindeki İlk Senaryo Birincilik Ödülü, Kafes projesiyle ile Hürer Ebeoğlu'nun olurken, İlk Senaryo İkincilik Ödülü'nün sahibi Tarumar projesiyle Ali Bank 15 bin TL değerindeki ödüle, İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü'nün sahibi Denizdeki Hayalet projesiyle Yurdakul Şahin 10 bin TL değerindeki ödüle layık görüldü.

Türk Lirası, Türkiye, Sinema, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler 16:39 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:18 Kim'in sağlık durumuyla ilgili iddialara Güney Kore istihbaratından yanıt: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı 15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
15:01 Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu
Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak         
16:42
Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi         
16:26
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi         
15:45
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
14:35
Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine Şahan Gökbakar, Marmaris'ten aldığı yeni evin her yerine "Özel mülktür" tabelası astı         
09:15
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 16:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement