Denizli'de Eş Cinayeti: Saime Kayaaslan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Eş Cinayeti: Saime Kayaaslan Tutuklandı

Denizli\'de Eş Cinayeti: Saime Kayaaslan Tutuklandı
19.01.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Kayaaslan'ın cesedi gölette bulundu, eşi Saime, baygınlık sonrası boğulmasına neden oldu.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde kaybolduğu belirtilen gölette cesedi bulunan İbrahim Kayaaslan'ın (39) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Saime Kayaaslan (38) tutuklandı. Kayaaslan'ın eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürükleyip, boğulmasına neden olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan Saime Kayaaslan, çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

EŞİ İLE 3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan otopside, İbrahim Kayaaslan'ın midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darbedildiğine yönelik izler tespit edildi. Otopsi sonucunun ardından Saime Kayaaslan, babası Mehmet Y., annesi Münire Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Saime Kayaaslan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Soruşturma kapsamında, Saime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizli, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Eş Cinayeti: Saime Kayaaslan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması
Bir mahalle diken üstünde Sebebi ne deprem ne de heyelan Bir mahalle diken üstünde! Sebebi ne deprem ne de heyelan
Galatasaray’ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:45:44. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Eş Cinayeti: Saime Kayaaslan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.