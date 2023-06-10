Denizli'de Kadın Kılığına Giren Avukat Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Kadın Kılığına Giren Avukat Gözaltına Alındı

10.06.2023 16:50

Denizli'de sütyen takıp, kara çarşaf giyerek, yüzünü siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P. (32), polis tarafından gözaltına alındı. Polislerin elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya çalışan avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi.

Denizli'de dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde, Denizi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri, sokakta yürüyen ve durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı.

ÇANTASINDAN KASATURA, ÇEKİÇ VE BAĞ KESME MAKASI ÇIKTI

Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P., olduğu belirlendi. Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu.

"DEĞİŞİKLİK OLSUN" DİYE YAPMIŞ

Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, '"değişiklik olsun" diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Fikri : Avukata Bak Sennnn.. Hayırdır.. Abi BU NE HAL... Avukatlığı bırakıp, Başka meslekleremi yöneldin.. Cevap Yaz 60 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Denizli'de Kadın Kılığına Giren Avukat Gözaltına Alındı - Son Dakika
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