Son Dakika Haberleri: Denizli'de "Kamara traverten sırtı"nın koruma altına alınması
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Denizli'de "Kamara traverten sırtı"nın koruma altına alınması

17 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Denizli'de

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yenicekent Mahallesi'nin Narlıdere mevkisindeki Kamara Kaplıcalarının olduğu bölgede zengin mineral içerikli termal suyun oluşturduğu, yaklaşık 100 metre uzunluğa sahip bin 200 metrekare alandaki traverten, suyunun zamanla kesilmesi üzerine hava şartlarının da etkisiyle deforme olmaya başladı.

Büyük Menderes Nehri kenarındaki termal suyun oluşturduğu ve 2003 yılında doğal sit alanı ilan edilen doğal yapının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, çevredeki işletmeciler ve vatandaşları sevindirdi.

Traverten sırtının yanında kaplıca tesisi işleten Mustafa Başalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile koruma altına alınan alanının bir su traverteni olduğunu belirtti.

Bu travertenin tarihinin eskiye dayandığını dile getiren Başalı, "Türkiye'de şu anda tek numune gözüken kayalardan birisi olduğundan dolayı koruma altına alınmıştır. Daha önce 1996 yıllarına kadar su akıyordu, fakat daha sonra yeraltı sularının basınçlarının düşmesinden dolayı sular çekilmiştir. Bundan dolayı da şu an su çıkışı yoktur. Şu anda atıl vaziyette durmaktadır. Zaman zaman hava şartlarından dolayı da traverten dağılmak üzeredir." diye konuştu.

Başalı, bu alanı korunma kararının önemli ve sevindirici olduğuna değinerek, bölgeyi ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarını ancak hava şartlarından dolayı deforme olduğunu anlattı.

Kaplıcaya gelen Ümit Tarhan da travertenin koruma altına alınmasının önemine dikkat çekerek, "Zamanla oluşan bu doğa harikasının yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından alınan bu kararı çok yerinde buluyorum." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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