Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin etkisi, ilçedeki bir telefoncunun iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte raflardaki telefon ve aksesuarların yere düştüğü görüldü.
Depreme iş yerinde yakalanan çalışanın, sarsıntının şiddetiyle birlikte hızla dükkandan çıkarak dışarı yöneldiği anlar da kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yaşam › Denizli'deki depremin şiddeti kamerada - Son Dakika
