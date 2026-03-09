Denizli\'deki depremin şiddeti kamerada

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin etkisi, ilçedeki bir telefoncunun iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ

Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte raflardaki telefon ve aksesuarların yere düştüğü görüldü.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Depreme iş yerinde yakalanan çalışanın, sarsıntının şiddetiyle birlikte hızla dükkandan çıkarak dışarı yöneldiği anlar da kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.