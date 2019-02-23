Son Dakika Haberleri: Denizli Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Denizli Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

27 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Denizli Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.


Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki Bozdağ'ın 2 bin 420 metrelik zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu kayak merkezi, günübirlik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


Kış aylarında Ege Bölgesi'nde en çok tercih edilen kayak merkezi olan bölgede ziyaretçiler, doğal güzelliklerin arasından geçen 10 kilometrelik kesintisiz parkurda kayak ve kızak keyfi yaşayabiliyor.

Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kusanç, yüksek kalitede kristal kara sahip olan merkezin tercih nedeni olduğunu, 20 Aralık'ta başlayan sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini belirtti.

Muğla'dan gelen Hamdi Nurdoğan, daha önce kar için Uludağ'a gittiğini belirterek, "Burayı bu sene tanıdım. Tanıdığıma da çok memnun oldum. Karla olan özlemimizi gidermek için çok güzel bir yer. Kar kaliteli ve eğlenceli pistleri var." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen Mustafa Köprübaşı da merkeze ikinci kez geldiğini, gelecek sezon tekrar gelmeyi düşündüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Türkiye, Kar, Denizli, Kayak Merkezi, Güncel
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