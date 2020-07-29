Denizli'ye milli gurur - Son Dakika

Denizli'ye milli gurur

DENİZLİ'nin tek kadın futbol takımı Horozkentspor'un kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

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DENİZLİ'nin tek kadın futbol takımı Horozkentspor'un kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol 3. Ligi'nde sezonu namağlup grup lideri olarak tamamladıktan sonra 2. Lig'e yükselen Horozkentspor'da iki futbolcu ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Denizli ekibinin kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, aday kadroya çağrılmanın gururunu yaşadı. Havane ve Sudenur, 14-19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak hazırlık kampında yer alacak. Horozkentspor'un 19 yaşındaki stoperi Havane Dilbe, aday kadroya çağrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Takım olarak iyi bir sezon geçirdik. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmak bizim için büyük bir onur. Hazırlık kampında elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

ADAY KADRO

Kadın A Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de toplanacak. Ay-yıldızlıların hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor) Defans: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)Orta Saha: Sümeyra Kıvanç (Konak Belediye Spor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Tuğba Karataş Çakı (Fomget Gençlik ve Spor), Başak İçinözbebek (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), Ecem Cumert (Msv Duısburg), Eda Ceren Gören (Ffc Recklınghausen), Ayşe Demirci (Gardner Webb University)Forvet: Esra Manya (Hakkarigücü Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum 1848)Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay KafkasTeknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizli'ye milli gurur - Son Dakika Spor
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