Denizli'ye milli gurur

DENİZLİ'nin tek kadın futbol takımı Horozkentspor'un kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Futbol 3. Ligi'nde sezonu namağlup grup lideri olarak tamamladıktan sonra 2. Lig'e yükselen Horozkentspor'da iki futbolcu ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Denizli ekibinin kaptanı Havane Dilbe ve kalecisi Sudenur Sözüdoğru, aday kadroya çağrılmanın gururunu yaşadı. Havane ve Sudenur, 14-19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak hazırlık kampında yer alacak. Horozkentspor'un 19 yaşındaki stoperi Havane Dilbe, aday kadroya çağrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Takım olarak iyi bir sezon geçirdik. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmak bizim için büyük bir onur. Hazırlık kampında elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

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