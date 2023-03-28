Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel - Son Dakika
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Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

28.03.2023 13:22

Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremleri nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, gezegenlerin konumları üzerinden yeni bir uyarı yaptı. Hoogerbeets, "ABD'nin batısı, Himalayalar'ın batısı, İran, Endonezya-Pasifik ve Karayipler bölgelerinden birinde deprem olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yankıları sürerken yaptığı isabetli tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir uyarı daha geldi.

5 NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bir kez daha "gezegenlerin konumu" ile deprem tahmini yapan Hoogerbeets, "ABD'nin batısı, Himalayalar'ın batısı, İran, Endonezya-Pasifik ve Karayipler bölgelerinden birinde deprem olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

MART AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti. Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savunarak, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.

"ÖZEL BİR YAZILIM GELİŞTİRDİM"

Birçok kullanıcı deprem uzmanının nasıl böyle tahminlerde bulunduğuna anlam veremezken Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Araştırmacı paylaşımında, "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Fırat Duran: Hissediyorum dünyanın bir sürü yerinde deprem olacak, özellikle önümüzdeki 100yıl dikkat edelim. Cevap Yaz 36 10 Yayından Kaldır
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Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem kahininden yeni uyarı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel - Son Dakika


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