Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor - Son Dakika

Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor

26.11.2020 09:20
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor, System.String[]

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi.

İZMİR'i vuran 6.6'lık depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. Uzmanlar, depremde enkaz altında kalınması halinde, cep telefonlarının hayat kurtarabileceğini söyledi.

Seferihisar açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda enkazı altında kalan çok sayıda kişi, cep telefonları ile yakınlarını arayıp, bulundukları yeri tarif etti. Böylelikle AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını bu yerlerde yoğunlaştırdı. Cep telefonlarının sinyalleri ya da yazılan mesajlar pek çok canı kurtardı.

Depremden sonra, cep telefonları için geliştirilen ve yüksek ses çıkarmaya yarayan uygulamalara da talep arttı. Bu uygulamalar sayesinde, kişiler enkaz altında kalırsa tek bir düğmeye basarak, düdük sesi çıkarabilecek.Depreme hazırlık olarak, herkesin cep telefonları şarjını sürekli dolu tutması, yardımcı uygulamaları yükleyip denemesi gerektiğini öneren İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kutluhan Erol, "Cep telefonlarımız bizim için kurtarıcı olabilir. Onları yakınımızda bulundurmak, şarjlarını kontrol etmek önemli. Bu dönemlerde telefonlarımızı gereksiz yere kullanmayıp, konuşmalarımızı kısa kesmeliyiz. Konuşmaları telefon hatları yerine, internet servisleri kullanarak yapmak sistemin üzerindeki yükü azaltacak ve daha fazla insanın yararlanmasını sağlayacaktır. Çocuklar da cep telefonlarını kullanmayı bilmeli. Çünkü anne babaları erişemedikleri durumlarda onlar erişmek zorunda kalabilir. Bu uygulamaları kullanmayı öğrenmeli. Bu süreçte kullanabilecekleri uygulamaları önceden indirip, çevresindekilere göstermeliler" dedi.'BLUETOOTH VE WI-FI İLE YER BELİRLENEBİLİYOR'Teknolojinin afetlerdeki önemine değinen Doç. Dr. Kutluhan Erol, "AFAD gibi kurumların kullandıkları lojistik düzenleme sistemleri var. Buna ek olarak, ilk aklımıza gelen şey iletişim oluyor. Herkes sevdiklerine ulaşmak, güvende olduklarını bilmek istiyor. Telekomünikasyon sistemleri bunu kaldıramıyor, bu nedenle internet üzerinden iletişim kurmaya yarayan uygulamalar kullanılmalı. Sosyal medya hesaplarından insanlar iletişim kurabiliyor. Bu tarz teknolojilerin işe yaradığını gördük. Bluetooth ve Wi-Fi gibi teknolojiler kullanılarak, yer belirlenebildi. Enkaz altında kalan insanlar için bu önemli bir teknoloji. Peer networking denilen bir teknoloji var. Siz telefon şebekesiyle direkt internet bağlantısını sağlamıyor olsanız bile, yakınınızdaki bir telefondan sinyaline ulaşma şansınız oluyor. O telefon başka bir telefona ulaşıyor. Bu şekilde bir zincir oluşarak, internet bağlantısı sağlama şansımız var" diye konuştu.'YÜKSEK SES ÇIKARAN UYGULAMALAR VAR'Enkaz altında kurtarıcı özellikle olan cep telefonu uygulamalarını aktaran Doç. Dr. Erol, şunları söyledi:

"Enkaz altında kalan kişinin yanında cep telefonunun olması çok büyük bir şans. Telefonunun şarjı olması da önemli tabii ki. Zaten artık, telefonlarımızdan çok uzak kalmıyoruz. Akıllı saatler, bileklikler, kulaklıklar kullanarak kolay bir şekilde teknolojiye ulaşabiliyoruz. Bir insan bilinçli olmasa bile telefonunda sinyal olduğu sürece, yine orada bir insan olduğunu telefonuna bakarak belirlemek mümkün hale geliyor. Bazı uygulamalar, telefonlardan yüksek ses çıkararak yeri belli ediyor. Çok işe yarıyor. Bu ses normal bir insanın çıkarabileceğinden çok daha güçlü ve yüksek. Normal düdük de kullanılabilir. Kurtarıcı önlemler alınmalı. Enkaz altında olsa da telefonun internete bağlantısı varsa iletişim kurmak kolaylaşıyor. Ses bağlantıları daha çok kapasite harcıyor. İnternet bağlantısında ise bilgiler paket paket gittiği için yavaş da gitse ulaşmanın yolu olabiliyor. Akıllı telefonlar bu konuda fark yaratıyor."


Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor
Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor

Cep Telefonu, Seferihisar, İnternet, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor
Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş         
09:08
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok         
08:21
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor         
23:30
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:25:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei