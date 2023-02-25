DEPREMDE KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ REYHANLI'DAKİ TARİHİ KONAK DA HASAR ALDI - Son Dakika
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DEPREMDE KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ REYHANLI'DAKİ TARİHİ KONAK DA HASAR ALDI

25.02.2023 17:07

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak, Asi gibi birçok film ve dizinin çekildiği Reyhanlı'nın Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konağın bazı duvarları yıkıldı ve çatısı hasar gördü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak, Asi gibi birçok film ve dizinin çekildiği Reyhanlı'nın Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konağın bazı duvarları yıkıldı ve çatısı hasar gördü. Hatay Valiliği tarafından müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiği konağın son hali havadan da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve artçılarının hala devam ettiği deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu. 60 yıldan fazladır ayakta duran ve ilçenin önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı. Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü.

SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU

1978 yılında çekilen başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

Kaynak: DHA
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