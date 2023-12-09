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Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi - Son Dakika
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Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Dzeko, Tadic ve Szymanski kaydetti.

Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı deplasmanda 3-1 yendi
09.12.2023 - 20:48,  Güncelleme: 20:52
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi sarı-lacivertliler kazandı.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun 10. dakikada attığı golle maçta öne geçti. Dzeko'ya asisti Tadic yaptı.

Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

CHAMBERLAIN PENALTIDAN ATTI

22'de kalecisine dönmek isteyen Djiku yavaş davranınca Cenk Tosun araya girerek kaleye yöneldi. Ceza sahasına hızla giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Chamberlain topu ağlara yolladı. Livakovic köşeyi bilse de topu çıkaramadı.

Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

TADIC SAHNEDE

İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tadic, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-1 oldu.

Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi

SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında İsmail Yüksek'in sol çaprazdan pasında Szymanski topun gelişine harika vurarak Mert Günok'un üstünden topu ağlara yolladı.

Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Her ne içiyorsanız iyi kafa yapıyor demekki...bu nasıl bir habercilik..:) Yanıtla 0 1

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SON DAKİKA: Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi - Son Dakika
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