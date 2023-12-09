Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı deplasmanda 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi sarı-lacivertliler kazandı.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun 10. dakikada attığı golle maçta öne geçti. Dzeko'ya asisti Tadic yaptı.
22'de kalecisine dönmek isteyen Djiku yavaş davranınca Cenk Tosun araya girerek kaleye yöneldi. Ceza sahasına hızla giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'dan sıyrılırken yerde kaldı. Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Chamberlain topu ağlara yolladı. Livakovic köşeyi bilse de topu çıkaramadı.
İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 61. dakikada Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tadic, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Skor 2-1 oldu.
Maçın son anlarında İsmail Yüksek'in sol çaprazdan pasında Szymanski topun gelişine harika vurarak Mert Günok'un üstünden topu ağlara yolladı.
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