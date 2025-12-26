Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
3-sayfa

Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı

26.12.2025 22:54
Haber Videosu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı bir kaza sonrasında taraflar arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli sürücü, geri manevra yaparak taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAZANIN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTIK

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi. Öte yandan, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Derince, Kocaeli, 3-sayfa, Kavga, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı
