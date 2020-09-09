Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı - Son Dakika

Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı

Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bu bilim adamı kılıklı kör cahili kınıyor ve şiddetle ayıplıyorum.

Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Bu bilim adamı kılıklı kör cahili kınıyor ve şiddetle ayıplıyorum. Açık bir şekilde amasız fakatsız bir şekilde kendisini bütün imam hatiplerden af dilemeye davet ediyorum"

"Küresel emperyalizmin Ege ve Doğu Akdeniz'le ilgili en büyük problemi, Türkiye'nin kaynaklarını batılı devletlerin vesayeti olmadan değerlendirme gücüne sahip olmasıdır"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, imam hatip mezunlarına yönelik sözlerinden dolayı Erol Mütercimler'e tepki göstererek, "Bu bilim adamı kılıklı kör cahili kınıyor ve şiddetle ayıplıyorum. Açık bir şekilde amasız fakatsız bir şekilde kendisini bütün imam hatiplerden af dilemeye davet ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bugün 9 Eylül 2020. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Türk milleti bu tarihe farklı bir anlam yükler: 9 Eylül 1922'de ay yıldızlı al bayrağımızın İzmir'de göndere çekilmesiyle sadece İzmir'in işgali değil Kurtuluş Savaşımız da fiilen sona erdi. O gün, sadece İzmir'de değil, tüm vatan topraklarındaki son düşman çizmesi yurdumuzdan çıkartılmış oldu. Herkes aklını başına alsın. Türkiye o günün Türkiye'si değil. Biz bütün problemlerimizi diplomasi ile çözmek istiyoruz. Biz bütün problemlerimizi hukuk zemininde çözmek istiyoruz. Bunun dışında Türkiye'yle problemleri silahla çözmek ya da Türkiye'yi savaş tehdidi ile hizaya getirmek isteyen olursa onlara zamanlamayı iyi yapmalarını, Ege'nin sularının özellikle kış aylarında çok soğuk olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Erol Mütercimler'in imam hatip liseleri hakkında sarf ettiği sözleri sert bir dille eleştiren Destici, "İki gün önce bir televizyon programında güya söze bir bilim adamı bütün imam hatip mezunlarına ağır hakaretlerde ve çirkin iftiralarda bulundu. Cumhuriyetin ilk yıllarında yüce dinimizi hurafelerden, din istismarından ve istismarcılarından kurtarmak amacıyla dinin doğru bir şekilde öğretilmesi için kurulmuş olan imam hatiplerin tümüne karşı büyük bir saygısızlık yaparak çirkin ve ağır iftiralarda bulunulmuştur. Bu bilim adamı kılıklı kör cahili kınıyor ve şiddetle ayıplıyorum. Açık bir şekilde amasız fakatsız bir şekilde kendisini bütün imam hatiplerden af dilemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Yunanistan'ın küresel emperyalizmin figüranı olduğunu söyleyen Destici, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de kendi egemenlik alanındaki kaynakları değerlendirebilecek gücü olmasa, küçük bir pay alıp kaynaklarını Batılı şirketlere teslim edecek olsa bugün yaşananların hiçbiri yaşanmayacak, bugün konuştuklarımızın hiçbiri gündemimizde olmayacaktı. Teşhisi doğru koymak zorundayız. Küresel emperyalizmin Ege ve Doğu Akdeniz'le ilgili en büyük problemi, Türkiye'nin kaynaklarını batılı devletlerin vesayeti olmadan değerlendirme gücüne sahip olmasıdır. Bu tablo içinde Yunanistan'ın küresel emperyalizmin figüranı olmasının dışında bir fonksiyonu da, önemi de yoktur. Bu durum bizim açımızdan da, Batı açısından da farklı değildir. Hiçbir zaman farklı olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Yunanistan Hükümeti'ne kendi konumlarını doğru teşhis etmelerini, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu işgal etmeye çalışan hükümetin başına ne geldiğini hatırlamalarını tavsiye ediyorum. Bununla birlikte yaşanan hengame içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın ve Rusya'nın Yunanistan'a destek olma işgüzarlıkları, Türkiye'nin asla unutmaması gereken tarihi gerçekler olarak hafızalarımızda daima taze kalmalıdır" açıklamalarında bulundu.

Terörle mücadelede önemli hizmetlere imza atıldığını söyleyen Destici, "Bu dönemde İçişleri Bakanlığımızı dikkatle takip ediyor ve özellikle terörle mücadele konusundaki başarılarıyla büyük ve önemli hizmetlere imza attığını düşünüyorum. Bu kapsamda dün başlayan ve devam eden 'Yıldırım 10 Norduz Operasyonu'nda İçişleri Bakanlığımıza ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor, güvenlik kuvvetlerimizin her ferdine kalplerimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu aracılığınızla iletmek istiyorum. Ayrıca 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay Reyhanlı'da meydana gelen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Ercan Bayat'ın yakalandığını öğrendik. Bu başarılarından dolayı güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddete çare olmadığının altını çizen Destici, "Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar maalesef önlenemiyor ve gündemimizden düşmüyor. Kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin çare olduğunu iddia edenlere tekrar birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi imzalanmıştır ve herhangi bir probleme çözüm olmamıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin 'kadına şiddeti önleme örtüsü altında birtakım sapkınlıkları hukuki zemin kazandırmaya çalışan bir metin' olduğu konusundaki kanaatimizde ısrarlıyız ve bizim dışımızda zaten çok sayıda katılımcı ülkenin de bu endişeyle imzalarını çektiklerini daha önce gözlemledik" dedi.

Din adamı kılığındaki kişilerin sapkınlıklarına ve sahtekarlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Dönem dönem din adamı kılığındaki sapıkların, sahtekarların, hainlerin işledikleri suçlarla sebep olduğu skandallarla karşı karşıya kalıyoruz. Din adamı maskesiyle işlenen adi suçların yanında, yakın tarihten İslam'ın ilk dönemlerinde bu tiplerin bazı güç odakları tarafından çeşitli maksatlarla kullanıldıklarının önümüzde sayısız örneği mevcut. Hepimiz hatırlarız, 28 Şubat'ın ilk aşaması sahte din adamlarının oynatıldığı senaryolarla bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla başlatılmıştı. Bu ilk de değil, muhtemelen son da olmayacak. Bu hususta devlete, devletin güvenlik ve adalet kurumlarına, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve tüm Müslümanlara önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü yenmenin kurallara uymaktan geçtiğini hatırlatan Destici, "Ülkemizin ve tüm dünyanın gündeminin ilk sırasında pandemi ve etkileri yer alıyor. Kuralları nasıl koyarsanız koyun, önemli olanın vatandaşlarımızın bu kurallara ne ölçüde uydukları olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel tabloda maalesef hepimizi endişelendirecek ölçüde bir artış var. Ayrıca pandeminin erken dönemlerinin aksine, genç ölümlerinin daha fazla görülmeye başladığı da başka bir gerçek. Muhakkak ve muhakkak devletin tüm halkımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren kurallarına bütün vatandaşlarımızın uymasının bir vatandaşlık görevi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı

Büyük Birlik Partisi, Erol Mütercimler, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici'den Erol Mütercimler'e özür çağrısı - Son Dakika


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