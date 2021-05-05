Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım - Son Dakika

Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım

05.05.2021 16:25
Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir. Onun için burada herkesin olumlu yaklaşması lazım" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs ile mücadele kapsamında, alınan son tedbirler ve aşı çalışmaları ile birlikte vaka sayılarında, hasta sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu, bunun ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Destici, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini hatırlatarak, "CHP'li bir milletvekili, siyasetçi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet üyelerini kendi iktidarı devirlerinde olursa yargılayacaklarını ifade etti. Bir kere bu nefret söylemini, siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyorum, lanetliyorum. Bunları doğru şeyler değil. Hiçbir siyasetçinin ağzından çıkmaması gereken sözler ama maalesef Türkiye'de dönem dönem çıkıyor. Benim başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere aklı selim ve sağduyu sahibi CHP yönetimine tavsiyem; camialarını hırsları akıllarının önüne geçmiş, 1940 model kafalardan kurtarmak olmalıdır" dedi.

'HERKESİN OLUMLU YAKLAŞMASI LAZIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına olumlu çağrı verdiklerini belirten Destici, şöyle konuştu: "Daha önceki süreçte de yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla ve Mecliste kurulan uzlaşma komisyonuyla paylaştık. En son siyasi partileri ziyaret ederek, bu sürece destek vermelerini arzu ettik. Büyük Birlik Partisi olarak da bu çağrıya olumlu cevap verdik. Bu sürece sonuna kadar destek olacağımızı ifade ettik ve destek olmaya da devam edeceğiz. Mevcut anayasanın da ıslaha muhtaç bir anayasa olduğu açık ve nettir. Daha da önemlisi, yeni anayasa yapmak değil, sağlıklı ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa yapabilmek gerektiğini düşünüyoruz. Yeni anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Yeni anayasa yapmak için bir araya gelmek bile çok kıymetlidir. Onun için burada herkesin olumlu yaklaşması lazım."'HALK OYLAMASINA SUNULABİLMELİ'Destici, tamamlanan anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulabilme imkanının mutlaka kullanılmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi olarak, hazırlanacak yeni anayasanın, adil, katılımcı, paylaşımcı, tam demokratik, yaşanmış tarihi tecrübeye, milli tarihin, milli kültürün ve milli geleneklerin ruhuna uygun bir anayasa olmasını arzu ediyoruz. Milli iradeye hiçbir şekilde engel olmayan ve ipotek koydurtmayan, milli iradenin üstünde veya yanında, Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez mutlak bütünlüğünü, tam bağımsızlığını ve egemenliğini her türlü tartışmanın dışında bırakan, kuvvetler ayrılığı prensibini temel ilke alan, vatandaş merkezli, sosyal hukuk devleti anayasası olması doğrultusunda hazırlamakta olduğumuz anayasa taslağını inşallah makul bir sürede milletimizle paylaşacağımızı buradan duyuruyorum."

Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım - Son Dakika


Son Dakika

Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı Belediye otobüsüne binen hırsız HES koduyla yakalandı ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu! Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu! Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:59 Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu!
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
15:31 Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı
15:22 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi         
16:04
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti         
15:42
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 16:50:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Yeni anayasaya herkesin olumlu yaklaşması lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement