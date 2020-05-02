Destici: Yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlarda olması gerekir - Son Dakika
Son Dakika Politika Destici: Yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlarda olması gerekir - Son Dakika

Destici: Yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlarda olması gerekir

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlar olması gerektiğini belirterek, "Barzani ve Talabani tayfasından önce, Türkmeneli'ndeki, Kerkük'teki, Telafer'deki kardeşimiz öncelenmeli ya da Hindistan ve Pakistan'ı kıyasladığımızda tabi...

Destici: Yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlarda olması gerekir, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yurt dışına gönderilen yardımlarda önceliğin Türk ve Müslüman toplumlar olması gerektiğini belirterek, "Barzani ve Talabani tayfasından önce, Türkmeneli'ndeki, Kerkük'teki, Telafer'deki kardeşimiz öncelenmeli ya da Hindistan ve Pakistan'ı kıyasladığımızda tabi ki Pakistan'ı öncelememiz gerekir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yurt dışına gönderilen yardımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Tabi ki kendi vatandaşlarımızı öncelememiz gerekiyor. Hem inancımız hem kültürümüz zorda kalmışa yardım etmeyi gerektiriyor ve Türk- İslam tarihimiz de bu örneklerle dolu. 'Nereden başlanmalı' diye bakacak olursak tabi ki sırasıyla kendi vatandaşlarımız, sonra Yüce Allah'ın da buyurduğu gibi en yakınlarımız olan Türk ve İslam coğrafyasından başlanmalı. Barzani ve Talabani tayfasından önce, Türkmeneli'ndeki, Kerkük'teki, Telafer'deki kardeşimiz öncelenmeli ya da Hindistan ve Pakistan'ı kıyasladığımızda tabi ki Pakistan'ı öncelememiz gerekir" diye konuştu.

'DOĞRU VE İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Türkiye'deki hasta ve ölü sayılarının saklandığı iddialarına değinen Destici, "Bu iddiaların pek çoğunun doğru ve iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. 'Türkiye, zor durumda kalsın da bundan hükümet, Cumhurbaşkanı, iktidar olumsuz yönde etkilensin' düşüncesi var. Ana muhalefet partisinin İl Başkanı'nın son günlerde ifade ettiği gibi 'Hükümet öyle ya da böyle gitsin' noktasına getirilmeye çalışılıyor. Ben kesinlikle ne vaka sayılarının, ne ölü sayılarının gizlenmediğini çok açık, net ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığına inanıyorum. Bu konuda tabii ki bilgilerimiz de var. Öbür taraftan maske konusu başta olmak üzere tıbbi malzeme, diğer hijyen malzemeleri noktasında diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'nin çok hazırlıklı ve önde olduğunu görüyoruz" dedi.

Destici, maske dağıtımı konusunda mağduriyetlerin giderilmesi için bedava dağıtılan maskelerin yanı sıra 1 TL gibi sembolik fiyatlarla da maske satışının yapılması önerisinde bulundu.

'BU ZİHNİYETİ 28 ŞUBAT'TA DA GÖRDÜK'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Hükümet öyle ya da böyle gidecek' şeklindeki ifadesini eleştiren Destici, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz bu zihniyeti, 28 Şubat sürecinde orduyu göreve çağırırken de gördük. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığırtkanlığı yaptıklarını gördük. Sanki Türkiye'nin tek sahibi kendileriymiş gibi anlayışla kendilerinden başkasının iktidarını hazmedemeyen bir zihniyetin tekrardan hortlaması olarak görüyorum. Artık bu günler geride kaldı. Türkiye'de artık kimsenin bir darbe hevesine girmemesi gerekir. 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbesi bir milattır. Milletin oradaki net tavrı, duruşu darbeye geçit vermemesi bir milattır. Bundan sonra Türkiye'de kimse; Allah'ın izni, milletimizin duruşu, devleti yönetenlerin basireti, demokrasi ve milli iradeden yana olanlar sayesinde darbe yapamaz. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na, seçilmiş bir hükümete bu tür yaftalamaları da doğru bulmuyorum. Millet tarafında bu açıklamaların bir itibarı da yoktur. Beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Demokraside bunlar vardır. Muhalefetin görevi budur. Ama bunun bir seviye ile yapılması gerekir."

"Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanımızın Cuma hutbesinde zina başta olmak üzere sapkınlıklarla ilgili çok açık ifadeleri oldu" diyen Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadelerinin kendisine ait değil Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de herkesin bu tür sapkınlıklara karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

FRANSA'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞINA MUSTAFA DESTİCİ ARACI OLDU

Öte yandan, Fransa'dan koronavirüs tedavisi için Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık" dediği kişinin BBP lideri Mustafa Destici olduğu ortaya çıktı. Destici konuya ilişkin, "Orada fişini çekip, ölüme terk edeceklerdi. Bunu da aileye söylemişler. Konu bana bildirilince ben de Sağlık ve Dışişleri Bakanlarımıza ilettim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Uçak ambulansla evladımız Türkiye'ye getirildi. Siyasete malzeme olmaması adına açıklamadık. Lakin görüyorum ki; her fırsatta ülkemiz ve devletimiz aleyhine çalışma ve kara propaganda peşinde olanlar, İsveç ve başka ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarımızı ve de hastalarımızı seviyesiz siyasetlerine alet ediyor" dedi.


Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:05 Kaynak: DHA


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