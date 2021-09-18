DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu - Son Dakika

Siyaset kulislerinde ittifak tartışmaları devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan kesin bir çıkış geldi. Babacan, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nda yer almayacaklarını söyledi.

SORUYU VATANDAŞ SORDU

Babacan, Trabzon'un Yomra ilçesini ziyaret etti. Babacan, kahvehane ziyareti sırasında bir vatandaşın, "Cumhur İttifakı'nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı'nda mı?" sorusuna, "Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı'nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı'nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz" yanıtı verdi.

"DİĞER PARTİLERLE KONUŞUYORUZ"

Parlamenter sistem isteyen partilerin oturup konuşması ve nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları gerektiğini belirten Babacan, "Bunu kamuoyuna açıklamak lazım ki millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı? Bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.