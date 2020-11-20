Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler - Son Dakika

Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler

20.11.2020 18:44
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler, System.String[]

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 'Akdeniz Havzası'nda Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi' kapsamında deve sütünden peynir, yoğurt, ayran ve kefir üretildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 'Akdeniz Havzası'nda Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi' kapsamında deve sütünden peynir, yoğurt, ayran ve kefir üretildi.

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi kapsamında İncirliova ilçesindeki deve çiftliğinde program gerçekleştirildi. İncirliova'da faaliyet gösteren Kaya Kardeşler Deve Çiftliği'nde yapılan programa Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulcan ve davetliler katıldı. Programda, deve sütünden yapılan peynir, yoğurt, ayran ve kefir tanıtıldı.

'DEVE SÜTÜNE YOĞUN İLGİ VAR'Projenin Türkiye koordinatörü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, "Akdeniz'e havzası olan ülkelerin kurmuş olduğu PRİMA diye bir birlik var. İspanya'nın önderliğinde Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Cezayir ve Türkiye var. Buradaki projenin amacı deve sütünün üretimi işlenmesini ve tüketimini artırma projesidir. Deve sütüne dünya genelinde bir ilgi var. Deve sütü sağlık üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı dünya genelinde yüksek bir ilgi görüyor. Özellikle Avrupa deve sütüyle ilgili son yıllarda hem AB üyelerinde deve sütü işletmesi kurarak hem de üretilen sütü ürüne işlemeye yönelik ciddi çalışmaları var" dedi.ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bulcan ise 10 kilogram sütten 1 kilogram peynir ürettiklerine dikkati çekerek, "Deve sütünün antikanserojen, antitümör, antitüberküloz etkisi ve otistik çocuklarda faydası var. Antidiyabetik etkisi de var. Bunlar bilimsel konularla kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bu ürünlere talep artacaktır" diye konuştu.'AYDIN'I DÜNYAYA TANITACAĞIZ'Deve Çiftliği sahibi ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Deve sütüyle çıktığımız bu yolda İncirliova'yı ve Aydın'ı dünyaya tanıttık. İncirliova'da ilk defa deve sütünden, ilk defa peynir, yoğurt, ayranı, kepir ve peynir altı suyu ürettik. Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa yaparak bu işi buraya kadar getirdik. İlk tanıtım aşamasındayız. Bundan sonra deve sütü ürünlerini Aydın'ın dışına Türkiye ve dünyaya pazarlayacağız. Deveci olarak ilk zamanlar böyle bir projemiz yoktu. Ortaklaşa yapılan ve başarılı bir proje oldu. Bu ürünlerle ilçemizin adını dünyaya duyuracağız" dedi.

Programın ardından davetlilere deve sütünden yapılmış, ayran, yoğurt, peynir ve kefir ile deve sütü ikram edildi.


Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler
Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler

Öğretim Üyesi, İncirliova, Akdeniz, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deve sütünden peynir ve yoğurt ürettiler - Son Dakika


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