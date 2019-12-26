Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika

Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan Cabbar'a ziyaret

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ve 81 ilin katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi karşılaşmalarında Kayseri'yi temsil eden Develi Belediyesi Voleybol kulübünün alt yapı oyuncuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ve antrenörleri Sami Soysal'la birlikte Develi Belediye...

Develi Belediyesi alt yapı oyuncularından Başkan Cabbar'a ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ve 81 ilin katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi karşılaşmalarında Kayseri'yi temsil eden Develi Belediyesi Voleybol kulübünün alt yapı oyuncuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ve antrenörleri Sami Soysal'la birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.


Birinci etabı Sivas'ta yapılan karşılaşmalarda Ankara'yı 3-0, Nevşehir ve Sivas'ı da 3-1 yenen ve grup birincisi olan Develi Belediyespor oyuncuları, Kayseri'yi temsilen 9-12 Ocak tarihleri arasında ligin ikinci etabında Niğde'de ter dökecek.


Başarılarını kendisiyle paylaştıkları için genç sporcuları tebrik eden Başkan Mehmet Cabbar, "Develimizde voleybol günden güne daha çok sevildiği gibi Belediyemizin de voleyboldaki başarıları her geçen gün artarak devam ediyor. Hem bedeninizi hem de zihninizi sağlıklı kılacak böylesi güzel bir sporla ilgilenip başarı sağladığınız için sizleri ve sizlerde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler sizlere her daim destek olmaya devam edeceğiz. Niğde'den de güzel başarılarla döneceğinize inanıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:51 Kaynak: İHA
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