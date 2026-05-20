Devlet Tiyatroları tarihi Hatay Meclis Binası'nda perdelerini açtı

20.05.2026 15:53
6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, Devlet Tiyatroları sahnesi olarak yeniden kapılarını açtı. Hatay’da düzenlenen törende sanatın şehrin yeniden ayağa kalkışındaki rolüne dikkat çekilirken, ilk oyun “Bu Da Geçer Ya Hu” izleyiciyle buluştu.

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Tarihi Hatay Devleti Meclis Binası, yeniden inşa edilmesinin ardından bu kez sanatın merkezi olarak kapılarını açtı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen tarihi yapı, düzenlenen protokol töreni ve ilk tiyatro gösterimiyle yeniden kültür ve sanat hayatına kazandırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen törende, tarihi meclis binasının kültürel hafızadaki önemine vurgu yapıldı. Açılış programı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

“BAZI MEKANLAR YALNIZCA TAŞ VE DUVARDAN İBARET DEĞİLDİR”

Açılış programında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay’da yalnızca bir tiyatro sahnesinin değil, aynı zamanda bir şehrin hafızasının yeniden ayağa kalktığını söyledi. Karadağlı, sanatın zor dönemlerden geçen şehirlerin ruhunu yeniden inşa ettiğini belirterek Hatay’ın tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

Karadağlı konuşmasında, “Bugün burada sadece bir tiyatro sahnesinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Hafızasıyla, kültürüyle ve iradesiyle ayağa kalkan Hatay’ın yeniden nefes alışına tanıklık ediyoruz. Tarihi Meclis Binası’nın yeniden hayat bulması ve Devlet Tiyatroları’na ev sahipliği yapması son derece kıymetli. Çünkü bazı mekanlar yalnızca taş ve duvardan ibaret değildir; bir milletin hafızasını, iradesini ve umudunu taşır” ifadelerini kullandı.

Sanatın toplumları bir arada tutan en güçlü unsurlardan biri olduğunu belirten Karadağlı, yeni sahnede yalnızca oyunların değil, düşüncenin ve umudun da büyümesini istediklerini söyledi.

VALİ MASATLI: “BU BİNA HATAY’IN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise konuşmasında tarihi meclis binasının Hatay’ın geçmişindeki özel yerine değinerek, yapının yeniden ayağa kaldırılmasının kent için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Masatlı, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma sürecindeki tarihi rolüne dikkat çekerek binanın sadece mimari bir yapı olmadığını söyledi.

Depremde şehrin büyük kayıplar yaşadığını dile getiren Masatlı, “Nasıl ki canlarımızı ve mallarımızı kaybettiysek, bu tarihi yapımızı da kaybettik. Ancak bugün onu yeniden ayağa kaldırdık ve artık sanat için hizmet verecek. Bu bina Hatay’ın en temel sembollerinden biridir” dedi.

Masatlı ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, Hatay’ın yeniden inşa sürecinde kültür ve sanat yatırımlarının önem taşıdığını ifade etti.

HATAY’IN YENİDEN AYAĞA KALKIŞINDA SANAT VURGUSU

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de konuşmasında Hatay’ın yeniden eski günlerine dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Şehrin yalnızca konut ve altyapıyla değil; sanat, kültür ve sosyal yaşamla birlikte yeniden canlanacağını ifade eden Öntürk, Hataylıların şehre geri dönmesini istediklerini söyledi.

Öntürk, “Hatay’ı sanat, spor ve ekonomi alanında çok daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Şu anda şehirde siyaset üstü bir birliktelik var. Herkes Hatay için kenetlenmiş durumda. Bu süreçte emeği geçen herkese Hatay halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uğur Saatçi’nin kaleme aldığı ve rejisörlüğünü İsmet Numanoğlu’nun yaptığı “Bu Da Geçer Ya Hu” adlı oyun sahnelendi. Oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser olarak tarihe geçti.

Haber: Mehmet Güngördü

