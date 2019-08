DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HASTANENİN İLAÇ DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlaç deposundan dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı ilaç deposuna müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Bir süre depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2- TAKSİM'DE RÖGARDA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Taksim'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Taksim'de saat 00.30 sıralarında duyulan patlama sesi çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kazancı Yokuşu olarak bilinen Osmanlı Sokağı'nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ayrıca bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, incelemeler sonucu patlamanın bir rögarda meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan olay yerinde çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında sokak yaklaşık bir saat yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmanın ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.



3- SULTANBEYLİ'DE KAMYONUNUN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİYİ EZME ANI KAMERADA

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat dün 19.00'da Yakuphan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 RYY 42 plakalı kamyonun sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçerken motosikletli iki kişiyi fark etmeyerek ezdi. Motosikletteki iki kişi de olay yerinden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu, diğer kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ezilerek hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Seyir halindeki kamyonun arkasında iki kişinin bindiği motosiklet ilerliyor. Motosiklettekiler bir süre sonra sağından kamyonu geçmeye çalışıyor. Yan yana olduklarında kamyon hafif virajda sağa doğru devam edince motosiklettekileri altına alıyor.

4- FSM'DEN ATLAYAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen 45-50 yaşlarındaki bir kişi köprüden atladı. Olay sonrası bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi boğazda inceleme yaparak cesedi buldu. Ölen kişinin cenazesi sahile çıkarıldı. Ceset üzerinde olay yeri ekiplerinin inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşların cesedi görmemesi için olay yeri etrafına branda çekti. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

5 - SARIYER'DE TERS YÖNDEN GELEN CİPE ÇARPMAMAK İÇİN KALDIRIMA ÇIKTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsü, ters yönden gelen cipe çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Maslak Oto Sanayi 1'inci Kısım önünde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BZD 605 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Selim Duman, kavşaktan dönerek Ahi Evran Caddesi'ne girmek istedi. Bu sırada, bir cip sürücüsünün ters yönden kendine doğru geldiğini fark eden Duman, direksiyonu sola kırdı. Ciple çarpışmaktan son anda kurtulan Selim Duman, o sırada park etmek için yavaşlayan Betül Ulucan'ın kullandığı 34 KD 4720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kendi ekseninde dönerken, Duman'ın kullandığı lüks otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, Betül Ulucan, Selim Duman ve arkadaşı Aykut A., hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, ters yönden gelen cipin sürücüsü ile yaralıların yakınları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan Habip Tombul, "Beyaz araç ters yönden aşağıya doğru gelirken, bu araç da çarpmamak için dönüş alayım derken buraya girdi. Başka bir beyaz araç park halindeyken o da ters döndü. 3 yaralı var" dedi.

6-KADIKÖY'DE EYLEMCİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ESNAFIN ARKADAŞI O ANI ANLATTI

-"O an sırtı dönüktü zaten. Arkasından hunharca 3 tane bıçak darbesi yedi."

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de, izinsiz eylem yapan gruba müdahale sırasında kaçan kişiler çöp tenekelerini devirmiş, eylemcilerden biri kendilerine tepki gösteren esnaf Durmuş K.'yi bıçaklamıştı. Hastanede tedavisi süren Durmuş K.'nın olay anında yanında bulunan arkadaşı bıçaklama anını anlattı.

Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde Salı akşamı izinsiz eylem yapmak isteyen grup polisin, yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde anonsuna rağmen dağılmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, gruba müdahale etti. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmesi üzerine esnaf Durmuş K. tepki gösterdi. Durmuş K., göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Durmuş K. ameliyata alındı. Ciğerlerine isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle Durmuş K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli, Bahçelievler HDP binasında yakalanarak gözaltına alındı.

"ARKASINDAN HUNHARCA 3 TANE BIÇAK DARBESİ YEDİ"

Olayın yaşandığı akşam Durmuş K.'nın yanında olan arkadaşı Özcan Coşkun, "Olayda birebir yanındaydım zaten, beraberdik. Çok değerli, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisi iş insanı zaten. Dün bir an bir grup geldi, kalabalık bir grup. Ortalık karıştı zaten. O karışıklıkta yolu kapatmaya çalıştılar. O sırada Durmuş kardeşim, sırtı dönük bir şekilde, sadece amacı yolu açmaktı. Yolu açtı zaten, çöp kovasını aldı kenara koydu. O an sırtı dönüktü zaten. Arkasından hunharca 3 tane bıçak darbesi yedi. Şu an hayat mücadelesi veriyor. Allah onu bize bağışlayacak. Sağlamdır yani o. Öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok duyarlıydılar. Zaten olaydan 1-2 saat sonra bu şahısların alındığını bize söylediler. Bir tanesi sanırım Bahçelievler HDP binasından alınmış. Olay anında orada olan kalabalık gösterici grubu da alınmış. Hepsinin ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

