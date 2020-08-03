DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 18 YARALIHaber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 18 YARALI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi köy yolunda yaşandı. İddialara göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZYK 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 18 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Beylikdüzü'ndeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobiller kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Yaralılara ilk müdahaleSağlık ekipleriKazaya karışan otomobillerGenel ve detaylar

02.08.2020 - 21.51 Haber Kodu : 200802180

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2- İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI'NDA YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede, kimi maskeyi çenesinin altına kimisi ise fotoğraf çekmek için ensesine taktı. Sosyal mesafe ise unutuldu. Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde insanlar kendilerini sokaklara attılar. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kurallar hiçe sayıldı. Koronavirüs tedbirleri konusuna yapılan tüm uyarılara rağmen, İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe unutuldu. Adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşların büyük bölümü maske takarken, kimileri maskesini çenesinin altına kimileri de ensesine taktı.  İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDE POLİS UYARDIİstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri ve bekçiler, cadde girişinde maske takmayanları maskelerini takmaları konusunda uyardı.  MAÇKA PARKI GENÇLERİN UĞRAK YERİ Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda durum pek farklı değildi. Akşam saatlerinde havanın da serinlemesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini Maçka Parkı'na attılar. Maçka Parkı'nda sosyal mesafeye uyulmazken, maske takmayanlar da ağırlıktaydı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Taksim Meydanı-İstiklal Caddesi-Bekçilerin vatandaşları uyarması-Maske takmayanlar-Maskesini ensesine takan vatandaş-Maçka parkı-Maçka parkında yürüyenler-Genel ve detay görüntüler

02.08.2020 - 23.43 Haber Kodu : 200802199

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3 - (Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın üçüncü gününde akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.Bayramı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde sahil ve parklara akın etti. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapan, bisiklete binen ve çimlerde oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Birçok kişinin maske takmadığı kameralara yansıdı. Sahilde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü---------------Sahilde oturan vatandaşlar -Yürüyüş yapanlar -Havadan görüntü-Genel ve detay

02.08.2020 - 23.10 Haber Kodu : 200802196

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4- BAHÇELİEVLER'DE YIKIM KARARI OLAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Bahçelievler'de dün gece daha önceden yıkım kararı bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında halı asmaya çıktığı öğrenilen 1 kişi, beton parçalarıyla beraber düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan daire sahibinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri, yıkım kararı bulunan binada halen kullanıldığı tespit edilen bir daire ile kahvehaneyi tahliye ederek mühürledi.  Olay, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi 19. Sokakta dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olduğu öğrenilen ve bir süre önce de boşaltılan 6 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Erdoğan Kordon'un halı asmak için çıktığı balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beton parçalarıyla beraber bahçeye düşen Erdoğan Kordon, ağır yaralandı. Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri, komşularına yardıma giderken bir yandan da durumu polis bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdoğan Kordon'u düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri, Kordon'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Kordon'u hastaneye kaldırdı. Erdoğan Kordon'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ZABITA BİNA İLE KAHVEHANEYİ MÜHÜRLEDİ

Bahçelievler Belediyesi zabıta ile polis ekipleri, daha önce boşaltılan binada oturan bir daire ile kahvehaneyi tahliye etti. Daha önceden yıkım kararı bulunan binada çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü. Tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekipleri, bina ve kahvehanenin kapısını mühürledi. Ekipler, binanın çevresini de demir bariyerlerle çevirdi.

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:59

Kaynak: DHA

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