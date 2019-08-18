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DHA İSTANBUL - /geniş haber/ TAKSİM'İ KARIŞTIRAN KAVGA

8 dakika önce

Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

DHA İSTANBUL - /geniş haber/ TAKSİM'İ KARIŞTIRAN KAVGA, System.String[]
Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.
Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti.
Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Taksim'de Pakistan ve Afganistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.
Taksim Meydanı Talimhane girişinde saat 16.30 sıralarında iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Kavga edenler
-Su sıkan esnaf
-Polisin silah çekmesi
-Gözaltı alınanlar
-Detaylar

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İstanbul, Taksim, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:33 Kaynak: DHA
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