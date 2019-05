DHA YURT BÜLTENİ - 11

Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25) memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan şehit Uzman Onbaşı Köklü'nün cenazesi, helallik için önce Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Akdağmadeni Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DİĞER OĞLUMU DA GÖNDERECEĞİM'

Eşini 12 yıl önce kaybeden, 2 erkek, 3 kız çocuğundan birisi de şehit olan anne Gülay, diğer oğlu Emin ve yakınları ile birlikte törende taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelip sarılan acılı anne Gülay Köklü, "Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın" dedi. Şehidin kardeşi Emin Köklü ise tören boyunca ağladı. Şehidin kardeşini yakınları ve askerler teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer yakrabaları da tabutun başında ağıtlar yaktı.

OĞLUNUN TABUTUN ÖPTÜ

İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazı ardından cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazı sırasında, şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından dua edilip, helallik istendikten sonra, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Anne Gülay Köklü, şehit oğlunun tabutunun arkasından el salladı, cenaze arabasının üzerine çıkarak oğlunun tabutunu öptü. Şehidin diğer yakınları da cenaze aracının üzerine çıkıp tabuta dokunup ağladı. Şehidin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Sahil şeridindeki konser tartışmaya yol açtı

MERSİN'de gerçekleştirilmesi planlanan ve Murat Boz, Hande Yener, Demet Akalın ve Aleyna Tilk gibi ünlülerin sahne alacağı 3 günlük konser organizasyonu tartışmalara yol açtı. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma alanı olan bölgede yapılması planlanan konserlere çevreciler ve hayvanseverler tepki gösterirken, Mezitli Belediye Neşet Tarhan da, "Konser olunca ses şiddeti yüksek. Işıklı alanlar çoğalacak. Işık ve ses olduğu sürece carettalar ya karaya çıkamayacak veya yolunu bulamayıp denize dönemeyecek" dedi.

5-7 Haziran tarihleri arasında merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin Popfest'te Murat Boz, Aleyna Tilki, Fatma Turgut, Hande Yener, Edis, Simge, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak. Ancak konser alanının caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma bölgelerinden olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Neşet Tarhan, "Konser olunca ses şiddeti yüksek. Işıklı alanlar çoğalacak. Işık ve ses olduğu sürece carettalar ya karaya çıkamayacak veya yolunu bulamayıp denize dönemeyecek. Böylesine büyük bir tehlike var. Biz buna karşı çıkıyoruz belediye olarak" dedi.

'BÜYÜK TEHDİT'

Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir renk olduğunun altını çizen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise "5 tane üreme alanı var ve bu alanlar deniz kaplumbağaları için çok önemli bir yer tutuyor. Her yıl mayıs ayında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtla dönemi bu bölgelerde başlıyor, yavru çıkışlarıyla eylül ayına kadar devam ediyor. Son üreme alanlarından birisi olan Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı içerisindeki üreme alanı, şu anda çok önemli bir tehdit altında bulunuyor. Bir festival girişimi söz konusu. Bu festival farklı yerlerde yapılabilecek olmasına rağmen Davultepe kumsalında yapılması canlılar için çok büyük tehdit oluşturmakta" diye konuştu.

'KUMSAL ALANLA İLGİMİZ YOK'

İhale sonucu parkın işletmesini alan işadamı Hüseyin Çalışkan da konser alanının yuvalama alanının dışında olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Eğer caretta carettalar bu alana geliyorsa ve biz konseri burada yapıyorsak suçluyuz. Kesinlikle kumsal alanla bir ilgimiz yok. Tam tersi kumsal alana bariyer çekerek koruma altına alacağız. Bu konser Mezitli ilçesinin, 100'üncü Yıl Parkı'nın tanıtımıdır. Buraya çok sayıda sanatçı ve insan gelecek. Buranın tertemiz olması gerekiyor. Biz temizliğini yaptık, her şeyi ile mükemmel bir hale getirdik. Biz de herkes kadar hayvansever, herkes kadar çevreciyiz ama birileri nedense sanki biz çevreci değilmişiz gibi davranıyor. Biz caretta carettaları herkesten daha çok seviyoruz ve onlara bakıyoruz. Onların yuvalarının üzerine kimse basmasın diye demir ve ahşap koruma kafesleri koyuyoruz."

Şanlıurfalı ismini Mars'a gönderdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) başlattığı 'İsmini Mars'a gönder' kampanyasına Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri de dahil oldu. 2020 yılında NASA tarafından Mars'a gönderilecek yeni uzay aracı için kampanya başlatan NASA ekibi, kendi web sitesindeki formu dolduranların isimlerini gidecek olan uzay aracının içine yerleştirilecek çipe yazacak.

Projeye dahil olmak isteyen Viranşehir'deki Kemberli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri aracılığıyla kampanyaya katıldı ve kayıt belgeleri verildi. Kendilerine verilen biniş kartlarıyla heyecan yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrencilerinin hayal dünyasına katkıda bulunmak için Mars biletini aldıklarını belirten sınıf öğretmeni Bekir Kılıç, şunları söyledi:

"Mars Programı kapsamında gerçekleştirdiği bu 'İsmini Mars'a Yolla' projesine Şanlıurfa Viranşehir ilçesinin Kemerli köyünden Kemberli İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak biz de katıldık. Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri olarak Mars'a biletlerimizi aldık ve isimlerimizi yolladık. Etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimizi heyecanı ve meraklı halleri olayı daha da keyifli hale getirdi. Bu sayede hayal dünyalarının genişlemesine katkıda bulunarak ufuklarının sınırının olmadığını göstermeye çalıştık. Bu vesileyle ünlü gök bilimcisi Nicolaus Copernicus'u da öğrencilerimize anlatmış ve ölüm yıldönümü olan bugünde anmış olduk.ö

Bin lira harcayarak toprak analizi yapan robot geliştirdiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Fatih Doğan ve Azat Ardın toprak analizi yapan robot geliştirdiler. Fatih Doğan, robotu yaparken bin lira harcadıklarını ancak destek verilirse geliştirebileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Alkan'ın danışmanlığında bir yıllık bir çalışma sonunda Fatih Doğan ve Azat Ardın tarafından tasarlanan ve verimliliği arttıran robot güneş enerjisiyle çalışıyor.

'Tarımsal mekanizasyonda verimliliği arttıran robot' her türlü arazi şartlarında ilerleyebilmesi amacıyla tekerlek yerine palet ile icat edilirken robot, yine yazılımları öğrenciler tarafından yapılan android uygulaması sayesinde cep telefonu ile kontrol ediliyor.

TOPRAĞIN 3 ÖNEMLİ PARAMETRESİNİ ÖLÇÜYOR

KSÜ ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen 8'inci Ar-Ge Proje yarışmasında birinci olan ve 4 bin 500 lira ödüle layık görülen robot projesini, tarımda verimliliği arttırmak amacıyla yaptıklarını söyleyen Fatih Doğan, "Tarım alanları ve çiftçi sayımız azaldığına göre yapacağımız tek şey, yapılan tarımın verimliliğini artırılması. Bu verimliliğin artırılması için de en temel şey, toprağın belirli parametrelerinin sürekli takip edilmesi ve gereken müdahalelerin zamanında yapılmasıdır. Bu robotu bu amaçla geliştirdik. Toprağın 3 tane önemli parametresi olan sıcaklığını, PH'ını ve nemini ölçerek bunu android uygulama sayesinde telefonumuzda görüntüleyebiliyoruz. Çiftçi bu değerlere bakarak gerekli kişilerle konuşup toprağına gerekli müdahaleleri yapabiliyor" diye konuştu.

'DESTEK VERİLİRSE ÖNÜ AÇIK PROJE'

Şu anda çiftçilerin bu analizleri yaptırabilmeleri için tarladan aldıkları toprak numunesini ziraat odalarına götürdüğünü, sırada beklediklerini ve sonuçları almak için ayrıca beklediklerini, bunun da büyük bir zaman kaybı olduğunu ifade eden Doğan, robotun bu analizi arazide anında yaptığını kaydetti. Robotu bin lira harcayarak yaptıklarını ifade eden Doğan, şöyle devam etti: "Biz bunu prototip olarak ürettik ve yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Destek verildiği takdirde daha çok parametre ölçümü, müdahalenin de artık robot tarafından yapılması, kullanıcıdan bağımsız olarak otomatik çalışma modları gibi özelliklerin eklenmesini düşünüyoruz. Destek verilip üzerinde çalışıldığı takdirde önü açık bir proje."

Tek odalı evdeki 3 çocuk okula gidemiyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 3 çocuklu Mustafa (42) ve Ayten Özbek(42) çifti, bir arsa üzerine briketten yapılan ve üzeri çadır bezi ile kapatılan tek odalı evde yaşamaya çalışıyor. Kanser hastası eşi çalışamadığı için çocuklarının okullarını bırakmak zorunda kaldığını anlatan anne Ayten Özbek, hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

İlçe merkezine uzak bir noktada babadan kalma arsaya briketten tek oda yaptırıp, üzerini çadır bezi ile kapatan 5 kişilik Özbek Ailesi, yaşamlarını burada sürdürüyor. 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan baba Mustafa Özbek, hastalığı nedeni ile çalışamıyor. Kaymakamlığın verdiği yardımlarla hayata tutunmaya çalışan ailenin lise 2'nci sınıfa giden Esra ile lise 1'inci sınıfa giden kızları Selma ve ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Özbek, 1 ay önce maddi imkansızlıklar nedeni ile okullarını bırakmak zorunda kaldı. Ailenin durumundan haberdar olan bir grup hayırsever ise sosyal medya üzerinden ve açılan banka hesaplarıyla yardım kampanyası başlattı.

Eşinin çalışamaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve çocuklarının okula gidememesine üzüldüğünü söyleyen anne Ayten Özbek, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için üç çocuğum okulu bırakmak zorunda kaldı. Burası ilçe merkezine oldukça uzak. Banyo, tuvaletin olmadığı çadır yaşamına katlanamayan kızlarımı Gaziantep'teki ailemin yanına göndermek zorunda kaldım. Hasta olan eşime bakmak zorundayım. Maddi durumumuz iyi değil. Bu nedenle kızlarım ve oğlum okula gidemiyor. Onlar okula gidemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız bize yardım yapıyor, Allah kendilerinden razı olsun. Çocuklarımın tekrardan okula gitmesi ve bizlerin insanca yaşaması için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyoruzö dedi.

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu (2)

GÜMÜŞHANE'DE 3 DEPO BULUNDU

Giresun kırsalında sağ olarak yakalanan PKK'lı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın arazide yer göstermeleri sürüyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde teröristlerin yer göstermesi sonucu 50'şer metre aralıklarla 3 ayrı depo bulundu. Depolarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

GÜMÜŞHANE,