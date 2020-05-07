DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor

ADIYAMAN'da, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan bölgeyi ablukaya alarak operasyona devam ediyor.

Merkeze bağlı Koru köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi hem havadan drone ve SİHA'lar ile hem de karadan zırhlı araçlarla ablukaya alarak başka terörist olma ihtimaline karşı operasyonu sürdürüyor.

Bölgeye giren sivil araçları da kontrol eden ekipler, denetimlere aralıksız olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Koru köyü tabelası

Jandarma ekipleri

Operasyon yapılan dağlık alan

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 7 yaralı, 8 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olması ile kısa sürede büyüyerek bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İki grup arasında çıkan kavga

Kavga anı

Taş sopalarla bir bilirine saldırmaları

Polis ekiplerinin gelmesi

Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA

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İş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti

DÜZCE'de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı.

Gasp olaylarından ilki, 22 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu H.T ve N.T.'yi, Cedidiye Camii önünde bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi, inşaat işi olduğunu söyleyerek, Ağa Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, yere doğru 4 el ateş eden şüpheli, 2 Afganın cep telefonları ile 700 liralarını alıp kaçtı.

3 Mayıs günü ise aynı şüpheli, Afganistan uyruklu İ.T.'yi iş vaadiyle Sinirci köyüne çağırdı. Şüpheli, İ.T.'yi ayağından vurup cep telefonunu aldı. Afganistanlıların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Şüpheli tabancasıyla birlikte yakalandı. F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

F.G.'nin adliyeye sevk edilmesi

Emniyet ve adliyeden detay

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Okul bahçesinden Atatürk büstü hırsızlığı kamerada

Bursa'da kimliği belirsiz kişi, ilkokul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü 20 dakikada yerinden söktükten sonra alıp, götürdü. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi, Atatürk büstünü sökmeye çalıştı. 20 dakika uğraşarak, büstü yerinden söken hırsız, eline aldıktan sonra kaçtı. Okula öğle saatlerinde gelen hizmetli, büstün yerinde olmadığını fark ederek, okul müdürüne haber verdi. İhbarla okula polis ekibi sevk edildi. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan hırsızın, Atatürk büstünü sökme anı, okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, 20 dakika boyunca büstü sökmeye çalıştığı anlar yer aldı.