DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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6 saat önce

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (3)TOPRAĞA VERİLDİLERHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım'ın (52) cenazeleri de...

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İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım'ın (52) cenazeleri de Çankaya Mezarlığı'na getirildi. Yakınlarının, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttuğu cenaze namazının ardından cenazeler, yan yana açılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Leyla Yıldırım'ın aynı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ufuk AKTUĞ/ İskenderun, HATAY

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Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. Durumu ilk fark eden mahallenin azası Ramazan Kırdar'ın, su deposunun vanalarını kapatarak olası bir zehirlenme vakasını önlediği ortaya çıktı.

Çaybaşı ilçesine bağlı 352 haneli, bin 500 nüfuslu Köklük Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde kirlilik fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Halk sağlığı ekiplerince su kalite parametreleri ölçülen depoda içme suyunun bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı tespit edildi. Depo tahliye edilerek, mahalleye su akışı kesildi. Depoda temizlik çalışması da başlatıldı.

Sudan numune alan ekiplerin yaptığı incelemede, depoya dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi.

MAHALLELİYİ FACİADAN KURTARDI

Suda deposuna yanık yağın aktığını ilk fark eden aza Ramazan Kırdar'ın vanaları kapatarak olası bir zehirlenme vakasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Mahalleliyi zehirlenmekten kurtaran, Kırdar, "Ben sabah usta yanına gidiyordum, yolda bir maddenin aktığını gördüm, Sonra yukarıya su deposunun olduğu yere gittim. Olayı fark edince muhtarı arayıp bilgilendirdim. Vatandaşların sabah kalkma vaktiydi. Evlerde su içmesinler, zehirlenmesinler diye su vanalarını kapadım. Hayvanlarımız da bu sudan içiyordu. Ekipler gelene kadar burada bekledim, bir yere ayrılmadım. 15 senedir bir amcamızın yanında suculuk yaptım. Zaman zaman su boruları hava yaptığında buraya gelip tamir ediyordum. Jandarma ve OSKİ görevlileri geldi inceleme yaptı. Vatandaşım hasta olacaktı, mahallemizde karantinaya alınacaktı, bunu önledikö şeklinde konuştu.

'BÖYLE AHLAKSIZLIK, BU BÖLGEDE DUYULMADI'

Köklük Mahallesi Muhtarı Hasbi Som ise olayı gerçekleştirenlere tepki göstererek, "Mahallemizin üçte ikisi buradaki depodan sağlanan sudan faydalanıyor. 1 Nisan sabahı buna hainler tarafından yanık yağ dökülüyor. Mazot şeklinde tahliye borusundan akan suyu kanalda mahallemizin azası görüyor. Azam beni aradı 'Muhtarım sudan mazot akıyor' dedi. Hemen gitti, depodaki su vanalarını kapattı. Bunun ardından durumu jandarmaya bildirdik. Kimin tarafından yapıldığı meçhul, henüz bilinmiyor. Bu kabullenilecek bir şey değil. Bu kadar ahlaksızlık bu bölgede şimdiye kadar hiç duyulmadıö dedi.

Murat Kırdar ise, olayı duyunca hemen evde borudaki suyu boşa akıttıklarını ve tahliye ettiklerini belirterek, üzüntülü olduklarını söyledi.

OSKİ ekiplerinin su deposunu temizlemesinin ardından evlere kontrollü olarak tekrar su verilmeye başlandı.

Jandarma ekipleri, içme suyu deposuna yanık yağı döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-Muhtar Hasbi Som ile röportaj

-Ramazan Kırdar ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-OSKİ işçileri su deposunda çalışırken görüntü

-Su deposundan görüntü

-Mahalleden görüntü

-Diğer detaylar

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanları için yapılan alkış eylemi sırasında balkondan düşerek yaralanan 4 yaşındaki Elif Kılıçvuran, hastanedeki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına alkışlama davetine, Siirt'te Kılıçvuran ailesi 20 Mart günü oturdukları apartmanın 1'inci katındaki evlerinin balkonuna çıkarak destek verdi. Ailenin kızları Elif, bu sırada dengesini kaybedip balkondan düşerek yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'nde götürülen Elif, 13 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık çalışanları, kendilerine alkış desteği verdiği sırada yaralanan Elif'i alkışlarla hastaneden uğurladı.

Küçük Elif'in babası Abdurrahman Kılıçvuran, "Evde hep birlikte sağlıkçılara moral olsun diye balkona çıkarak alkış tutmaya başladık. Elif aniden balkonun demirliklerine çıktı o anda ben ve eşim fark etmedik. Kızım aninden dengesini kaybederek düştü. Eşimle beraber hemen aşağıya koştuk. Şuuru yerinde değildi kızımın, sağlık ekipleri geldiğini çocuğumu acil servise kaldırdılar ve tedavi etti. O günden bugüne çocuğum ve bizlerle yakında ilgileniyorlar. Bizler sağlık çalışanlarına minnettarız. Allah onlardan razı olsun, çocuğu tekrar eski sağlığına kavuşturdular" dedi.

'KIZIMI ALKIŞLARLA TABURU ETTİLER'

Anne Semine Kılıçvuran ise, "Biz sağlıkçı çalışanları alkışlarken çocuğum balkondan düştü. Kızımı tedavi eden sağlıkçılar da kızımı alkışlarla taburu ettiler. Allah onlardan bin kere razı olsun. Bana hayatımı verdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elif'in yaşadığı ev

Elif'in düştüğü balkon

Elifin babasının kucağındaki görüntü

Balkona çıkan ailesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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Datça'da 1000 TL'lik nakdi yardımlar evde teslim ediliyor (YENİDEN)

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardım, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına Datça'da da başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olanlara, evlerinde teslim ediliyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımın evlerinde teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

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Sürücülerin, ateşleri ölçüldü

KONYA'da Kulu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşan kontrol noktasında polis, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara- Konya karayolunda kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Polis, araçları durdurup sürücülerin ateşlerini ölçtü.  O an ateşi yüksek olanlar, bir süre dinlendirildi. Tekrar yapılan kontrolde  yüksek ateş görülmeye devam ederse sağlık görevlilerine bilgi veriliyor.  Otobüslerdeki yolcuların ise, seyahat belgeleri kontrol edildi.

Görüntü Dökümü

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Aracların durdurulup, sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA

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Koronavirüs salgınından sonra, 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamından evden çıkmayanlar ekşi maya ile yapılan ve yaklaşık 15 gün bozulmadan kalabilen ekmekleri tercih etmeye başladı. Fırın sorumlusu Nurettin Aşık, poşetlenmiş 800 gramlık ekşi mayalı ekmeğin 5 liradan satıldığını ve normal şartlarda en az 15 gün, dondurucuda ise 1 ay bayatlamadan kaldığını söyledi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir fırında ekşi maya ile üretilen ve en az 15 gün bozulmadan saklanabilen ekmekler, koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi haline geldi. Tok tutması ve lezzetinin yanı sıra oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Evde kal çağrıları nedeniyle her gün sokağa çıkmak isteyenler yoğun olarak ekşi mayalı etmek tercih ediyor. Bu da fırındaki satışların artmasına neden oldu.

Fırında hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade eden fırın sorumlusu Nurettin Aşık, koronavirüs nedeniyle ekşi mayalı ekmeklerine talebin arttığını söyledi. İnsanların her gün evden çıkmak yerine birkaç ekmek alıp bozulmadan 10 güne kadar tükettiklerini anlatan Aşık, "Ekmeklerimizde doğal ekşi maya kullanıyoruz ve meşe odununda pişiriyoruz. Ekşi maya kullandığımız içinde ekmeğin ömrü çok uzun oluyor. Normal şartlarında oda sıcaklığında ekmeğimiz 1 hafta 10 kadar bozulmadan durabiliyor. Bu zor dönemlerde insanlar ekmeklerini alıp buzdolabında saklanıyorlar. Dondurucu da yaklaşık 1 ay bozulmadan durabiliyor. İnsanlar koronavirüs nedeniyle bu zamanlarda dışarıya çıkmıyorlar. Bu dönemlerde ekmeğimizi daha çok tercih etmeye başladılar. Aldıkları zaman 1 hafta 10 gün hiç dışarı çıkmadan ekmek ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Biliyorsunuz ekmek en temel ihtiyaç. Bu nedenle dışarı çıkma çağrılarına ekşi mayalı ekmek üreterek bizde katkı sağlamış oluyoruzö dedi.

Aşık ayrıca, insanların ekmeklerini sadece ekmek satan noktalardan almasını ya da fırınlardan almalarını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.

BAŞKA MAHALLEDEN EKMEK ALMAK İÇİN GELİYOR

Eskişehir'de oturan Ahmet Yılmaz, Büyükdere Mahallesi'nde fırına sadece ekmek almak için geldiğini belirterek, "Ben başka bir mahallede oturuyorum. Sırf ekli mayalı ve uzun süre dayanabildiği için bu ekmeklerden almaya geliyorum. Hem çok lezzetli hem de normal ekmeğe göre 10 gün bayatlamadan durabiliyorö diye konuştu.

Fırında poşetlenmiş 800 gramlık ekmek 5 liradan satılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Fırındaki ekmekler

-Ekmeğin kesilerek poşetlenmesi

-Gelen müşterilerle röp.

-Ekmeklerin fırından çıkarılması

-Raflara dizilmesi

-Nurettin Aşık ile röp.

-Ekmek detayı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Leyla Yıldırım, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:32 Kaynak: DHA

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