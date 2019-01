Dha Yurt Bülteni -13

13Düzce'de soba can aldı, 2 ölüDüzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.

Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aksu çifti yaşamlarını yitirirken, çiftin 2 kızı ise tedavi altına alındı.



Olay, Düzce Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, çocukların da okula gitmemesinden şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye 2 katlı eve ikinci katın balkonundan girdi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla içeri giren 112 Acil ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin öldüğünü belirlerken, çocukları Habibe ve Nebile Aksu'ya ise müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre aile bireylerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 2 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, evde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



İzmit'te rüzgar binanın çatısını uçurdu



İzmit'te etkili olan rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan binanın üzerine düştü.



Olay sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Tepeli Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli esen rüzgar, kimsenin oturmadığı 3 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle havalanan çatı, büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan bir binanın üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki binanın çatısında hasar meydana gelirken, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi adliyede



Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle aranan isimlere yönelik operasyon yaptı. Karabük, Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B.(22), F.D.(25), F.A.(25) ve Ö.K.(25) gözaltına alındı. 3'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyede



Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattıkları belirlenen N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K.'nün (53) evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.O perasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Haber/Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),



Yaşlı kadın kapağı açık bırakılan rögara düşerek yaralandı



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, tansiyonunu ölçtürmek için komşularına gitmek isteyen 90 yaşındaki Asiye Çetin, altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta yaklaşık yarım metre derinliğindeki ağzı açık rögar çukuruna düştü. Başından ve ellerinden yaralanan, yardım için bağıran ancak sesini duyuramayan Çetin'i, 30 dakika sonra komşuları fark ederek kurtardı.



Olay, dün (çarşamba) saat 20.00 sıralarında, altyapı çalışmalarının sürdüğü Aşağı Mahalle Minareli Cami Sokak'ta meydana geldi. Asiye Çetin, tansiyonunu ölçtürmek için komşularının evine gitmek istedi. Baston yardımıyla yürüyebilen Çetin, üzeri açık bırakılan, yaklaşık yarım metre derinliğindeki rögar çukuruna düşerek başından ve ellerinden yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Çetin, bağırarak yardım istedi, ancak sesini duyuramadı. 30 dakika çaresizce yardım bekleyen Çetin'i, köpeklerini beslemek için dışarı çıkan komşusu Celalettin Tezel ve Taner Cem Tezel buldu. Yardıma koşan komşuları, yaşlı kadını dışarı çıkardı. Çetin, daha sonra ambulansla, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) altyapı çalışmalarını taşeron bir firmaya yaptırdığı, olayın ardından açık bırakılan rögar çukurlarının kapatıldığı belirtildi. Çetin'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



"CANIM ÇOK YANDI"



Yaşadığı olayı anlatan Asiye Çetin, "Tansiyonumu ölçtürmek için komşularımın yanına gidiyordum. Ayağım kaydı. Orada da rögar çukuru varmış, içine düştüm. Rögarı fark etmemiştim. Çukurun içerisinde komşularıma bağırdım. Beni çukurun içerisinden zor çıkardılar. Canım çok yandı. Başımdan ve ellerimden yaralandım. Olayla ilgili kimseden de şikayetçi olmadım" dedi.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ Hasan ARSLAN SARAYKÖY (Denizli),



Romanların tapu sevinci



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Mescit Mahallesi'nde, Belediye ve Hazine arazisine ev yaparak oturan ailelere Uzunköprü Belediyesi tarafından tapuları dağıtıldı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Belediye Meclisi olarak aldığımız kararlarla tapu tahsis belgelerinin tapu senedine dönüşmesi için gerekli işlemleri başlattık. İlk etapta 50 arkadaşımızın tapusu hazırlandı ve 30 yıllık sıkıntıyı ortadan kaldırdık" dedi.



Uzunköprü Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Mescit Mahallesi'nde Belediye ve Hazine arazilerine ev yaparak tapusuz oturan kişilere 8 yıl önce dava açtı. Önce Hazine arazilerini bünyesine alan Belediye, ardından ev sahiplerini belirleyip tapu işlemlerine başladı. Belediye Meclisi kararıyla tapu tahsis belgeleri, tapu senedine dönüştürülerek 30 yıldır tapusuz olan 50 ev sahibine tapuları verildi.



Mescit Mahallesi'nde düzenlenen tapu dağıtım programına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Roman derneklerinin başkanları ve ev sahipleri katıldı. CHP Milletvekili Purçu, toplantıda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı İşbilen'in örnek projeye imza attığını ifade ederek, "17 yıldır bu ülkede hükümet yol yaptı, asfalt yaptı, köprü yaptı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in yaptığını yapmadı, Romanlara tapu vermedi, ev vermedi. Hatta evlerini yıktı. Sulukule'de Romanların evlerini yıktı. Romanlar bu ülkenin en onurlu, şerefli insanlarıdır. Vatanına en bağlı insanlardır, canını, malını vermeye hazır askeridir. Cefasını çeker, yoksulluğunu çeker, acısını çeker ama devletine başkaldırmaz. Devletinin, milletinin yanındadır. Romanlar öyle de güzel ve merttir. Türkiye'nin her yerinde tapu çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece'de yakında dağıtacağız, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İzmir'de ve Kırklareli'nde dağıtacağız. Romanların sıkıntısına biz de ilaç olmaya çalışacağız" dedi.



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ise 30 yıldır süren tapu sıkıntısını giderdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun süren hukuki davaların ardından tapusu olmayan ev sahiplerine tapuları dağıtmaya başladıklarını anlatan Başkan İşbilen, "Bu hikaye Uzunköprü'de 30 yıl önce başladı. Belediye tarafından ikamet ettikleri gecekondu kanunu gereği kendilerine tapu tahsis belgesi verilmiş olan vatandaşlara 8 yıl önce ant içtik, yemin ettik, 'Bu insanlarımıza tapularını vereceğiz' dedik. Kamulaştırma davaları açtık, Belediye Meclisi olarak aldığımız kararlarla tapu tahsis belgelerini, tapu senedine dönüşmesi için gerekli işlemleri başlattık. İlk etapta 50 arkadaşımızın tapusu hazırlandı. Bu sayı Uzunköprü Mescit Mahallesi'nde 134; bunun 22 tanesi arsa, 112 tanesi de ev. Bu uzun, ince bir yoldu esasında. Bu işte mahkeme Uzunköprü Belediyesi'ne 2 milyon lira ödenmesini gerektiğini söyledi. Biz hukuk mücadelemizi bırakmadık ve bu paranın ortadan kalkmasına yol açtık. Vatandaşlarımıza sadece yasada miktarlar 1200 lira kadar devlet İmar Barışı'ndan dolayı yatıracakları paralar söz konusu oldu" diye konuştu.



Oturduğu evin tapusunu aldığı için çok mutlu olduğunu belirten evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kalaycı (38) ise "Oturduğumuz evin tapusu yoktu, bu mahallede bu sorun 30 yıldır vardı. Uzunköprü Belediyesi bize bu konuda büyük destek sağladı. Biz 17 sene kirada kaldık, çok zorluk çektik ama şimdi evimizin tapusunu aldık. Evliyim, 2 çocuk sahibiyim artık bir evimiz var. Çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

