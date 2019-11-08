DHA YURT BÜLTENİ-14

Çobanbey'de 2 bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Kilis'in karşısında bulanan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, biri Türk plakalı araca konularak, diğeri ise bomba yüklü aracın patlatılması ile yapılan saldırılarda Suriyeli 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde dün akşam saatlerinde, ilçede inşaat işi yapmak için gelen Türk müteahhitlere ait olduğu öğrenilen Türk plakalı hafif ticari araca konulan bomba infilak ettirildi. Saldırıda Suriyeli 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde ise Çobanbey Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü kamyonet infilak ettirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İki patlamada yaralanan 7 kişi, Azez ve Çobanbey'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin yaptığı üzerinde durulan saldırılar ile ilgili olarak bölge polisi çalışma başlattı.

GÖRNÜTÜLER GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

==============================

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de (2)

BAŞKAN AYDOĞDU: ACILI ÖLÜMÜN AYDINLATILMASI İÇİN BURDAYIZ

Giresun Eynesil'de, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, Rabia Naz'ın anne ve babası ile görüştü.

Komisyon başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Acılı bir ölümün aydınlatılması için Eynesil'de olduklarını ifade eden Aydoğdu, "Ülkemizin gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için buradayız. Konu yargıda, devam eden bir soruşturma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul kararıyla oluşturulan bir araştırma komisyonu olarak, biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz. Demokratik devletin iki ilkesi vardır. Birincisi meclis, diğeri ise milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle meclistedir. Sonra devletin adaletindedir. Milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık, temiz, dürüst olmasını ister. 'Adalet mülkün temelidir' sözünün dayanağı da budur. Biz adaletimize güveniyoruz, süreç devam ediyor. Elbet son söz Türk adaletinin olacaktır" dedi.

'YARGININ İŞİNE KARIŞMADAN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Yargının işine karışmadan yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyetleri dikkate alarak çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Aydoğdu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu tür bir araştırma önergesinde milletin beklediği hassasiyete cevap verecek, vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya olan güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı umuyoruz. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz. Millet olmak da böyle bir şey. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'DIŞARIDAN BİR BAKIŞ OLACAK'

Aileyi dinlediklerini, konuyla ilgisi olanları da dinleyeceklerini ifade eden Aydoğru, "Daha sonra Ankara'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olay yerini göreceğiz, yine burada konunun aydınlatılması için, kafalarda herhangi bir soru işareti kalmaması için bütün dinlemeleri yapacağız. Ardından konuyla ilgili bir kanaatimiz oluşacak. Esasen bizim bu kanaatimiz konuyu aydınlatmayacak. Konuyu çözecek, aydınlatacak, suçlular varsa bulacak kişiler adalet mekanizmasıdır. Konu adli mercilerde, bizimki dışarıdan bir bakış olacak" diye konuştu.

Heyet, Rabia Naz'ın okulu ve yaralı halde bulunduğu alanlarda incelemelerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyetin evden çıkışı

Başkan Cengiz Aydoğdu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Mehmet Can PEÇE GİRESUN-DHA

============================

Makatına kompresörle hava basılan gencin iç organları zarar gördü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Hikmet Y. (17), şakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör ile hava basılması nedeniyle hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gören Hikmet Y., yapılan ameliyatın ardından 20 gün sonra taburcu edilirken, şakayı abarttıklarını ileri sürüp, şikayetçi olduğu 2 arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hikmet Y. ve ailesi, şüphelilerin serbest kalmasına tepki gösterdi.

Lise öğrencisi Hikmet Y., 7 Ekim'de okul çıkışı, staj yaptığı Selendi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yolda lastiği patlayan Hikmet Y., tamir ettirmek için yakındaki arkadaşı E.K.'nin (16) babasına ait lastik tamircisine gitti. Hikmet Y., burada babasının yanında çalışan arkadaşı E.K. ile lastiği tamir edip, bir yandan da sohbet ederken yanlarına ortak arkadaşları N.K. (16) de geldi. 3 arkadaş, bir süre sonra birbirleri ile şakalaşıp, güreşmeye başladı. Güreşirken Hikmet Y.'nin üzeri toz oldu. E.K., kompresör ile hava tutarak Hikmet Y.'nin üzerindeki tozu temizlemek istedi. Ancak, basıncın az olması üzerine E.K., kompresörün ucuna basıncı artırmak için 5 santimetrelik bir aparat taktı. Bu sırada iddiaya göre arkadaşları Hikmet Y.'yi bir anda yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Ardından da E.K., Hikmet Y.'nin makatına kompresör ile hava bastı. Vücudu basılan hava nedeniyle şişen ve iç organları zarar gören Hikmet Y., fenalaştı.

MÜŞTERİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Panikleyen arkadaşları acı içinde kıvranan Hikmet Y.'ye yardım etmeye çalışırken, bu sırada dükkana bir müşteri geldi. Durumu fark eden müşteri Hikmet Y.'yi otomobiline alıp, Selendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahale sonrasında durumu ağır olan Hikmet Y., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Bağırsakları ve bazı iç organları zarar gördüğü belirlenen Hikmet Y., burada yaklaşık 7 saat süren ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 4 günü yoğun bakımda olmak üzere 20 gün hastanede yatarak tedavi gören Hikmet Y.'nin mesanesi bir torba ile dışarı alınarak, taburcu edildi. Yeşilkula, 3 ay sonra mesanesinin tekrar yerine alınması için bir ameliyat daha geçireceği belirtilip, taburcu edildi. Hikmet Y. ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine E.K. ve N.K. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'ŞAKAYI, EŞEK ŞAKASINA ÇEVİRDİLER'

Arkadaşlarının şakayı abartıp, 'eşek şakasına çevirdiğini belirten Hikmet Y., "Hastaneye kaldırıldığım sırada, kompresör ile makatıma hava basan arkadaşım E.K., "'İfadende, 'Tost yedim, zehirlendim de. Hava bastığımı söyleyip, benim başımı yakma' dedi. Ama ben kendilerinden şikayetçi oldum. Biri elimi tutarken, diğeri zorla hava bastı. Yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Asker olmak istiyordum, hayallerim yıkıldı. Gençliğimi yaktılar. Ben bunları yaşarken onlar elini kolunu sallayarak dışarda geziyorlar. Onları öyle gördükçe psikolojim daha da bozuluyor" dedi.

'ÇOCUĞUMUN DA BENİM DE HAYALLERİMİ YIKTILAR'

Çocuğunun da kendisinin de hayallerinin yıkıldığını belirten Dudu Y. ise "Bugün benim çocuğuma bunu yapanlar, yarın başkalarının çocuğuna da yapar. Benim yüreğim yandı, başkalarının ki yanmasın. Olayın sorumluları rahatça ortalıkta gezerken, benim çocuğumun hayatı bitti. Gereği neyse yapılması için tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Oğlum artık okuluna gidemiyor, eskisi gibi dışarı çıkıp, gezip, dolaşamıyor" dedi.

Adalet isteyen baba Kamil Y. de "Hayvanların bile hakkı varken benim oğlumun yok mu? Oğlumu bu hale getirenler neden serbest? Neden tutuklanmıyor?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Makatına kompresör ile hava basılan Hikmet Y. (Yeşilkula) ile röp.

-Hikmet Y.'nin annesi Dudu Y. ve babası Kamil Y. ile görüntüsü

-Anne Dudu Y. (Yeşilkula) ile ile röp.

-Baba Kamil Y. (Yeşilkula) ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa),

============================

Ortak devriye görevindeki Türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.

Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde, devriye faaliyeti sırasında bir grup, Türk askerinin taşındığı zırhlı araçları taşladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriye faaliyetini sürdürdüğü anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

------------

Zırhlı araçların geçişi

Araçların taşlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ - Kamara: ŞIRNAK,