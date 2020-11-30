DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Otomobil otoyola giren kişiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci feci şekilde ölürken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cihan Çeliker idaresindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci'ye çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci çarpmanın etkisiyle feci şekilde öldü. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Çeliker ile eşi Selma Çeliker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Cihan ve Selma Çeliker'i Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobilin görüntüsüKazada ölen şahsın yolda yarısının üstü örtülü görüntüsü

Sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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