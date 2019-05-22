Dha Yurt Bülteni-17

Dersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbetti ÇANKIRI'da H.A., oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çağırıp, okulun koridorunda darbetti.

Dersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbetti







ÇANKIRI'da H.A., oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çağırıp, okulun koridorunda darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, H.A. gözaltına alındı.



Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda meydana geldi. H.A., öğretmeni M.S.'nin, oğluna şiddet uyguladığı iddiası üzerine okula gitti. H.A., okul binasına girerek, ders sırasında sınıfın kapısın açıp, öğretmen M.S.'yi konuşmak için dışarıya çağırdı. H.A., sınıftan çıkar çıkmaz okulun koridorunda M.S.'ye saldırdı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A., öğretmene tokat ve yumruk atıp, boynunu sıktı. Öğretmen ise herhangi bir karşılık vermedi.



Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A., karakola götürülürken, olay nedeniyle öğleden sonra okulda eğitime ara verildi.



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ



Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada olaya tepki gösterdi. Öztürk, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Öğretmeninin sınıftan çıkması ve darp edilmesi (Güvenlik kamerası)



Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ ÇANKIRI, -



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İzmit'te halk otobüsü devrildi: 6 yaralı (YENİDEN)



İZMİT(Kocaeli), – İZMİT'te, sürücü arızalanan halk otobüsünü rampada durdurup araçtan inerken, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs geri geri giderek devrilirken, 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında kalan genç kız itfaiye ekibince kurtarıldı.



Kaza saat 16.30 sıralarında, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sezgin Şimşek idaresindeki 41 BR 262 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde arıza meydana geldi. İddiaya göre, sürücü el frenini çekmeden arızayı gidermek için otobüsten aşağı indi. Bu sırada içerisinde yolcuların bulunduğu otobüs rampa aşağı geri geri giderek, yol kenarındaki yangın vanasını ardından da bir elektrik direğini yıkıp devrildi.



Yolda bulunan bir genç kız devrilen otobüsün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kesti. İtfaiye kaza kırım ekibi yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu genç kızı otobüsün altından çıkardı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-Devrilen otobüs



-Otobüsün altında kalan genç kız



-Genç kız çıkartılırken



-Patlayan yangın vanası



HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Yatalak hastanın maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı tutuklandı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül'ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.



Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası'nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., yarın geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.



Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.



Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Zanlıların adliyeye girişlerinden detay görüntüler



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),



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Bindikleri jet-ski arıza yapan kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı



MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek için bindikleri jet-ski arıza yapan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Bugün saat 15.20'de 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını arayan bazı teknelerdekiler, Bodrum açıklarındaki Kargı Adası yakınlarında, bindikleri jet-ski'nin arıza yapması nedeniyle mahsur kalan kaçak göçmenler olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, üzerlerinde can yelekleri de bulunan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni, zodyak botla alarak kurtardı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı arıza yapan jet-ski de yedeklenerek kıyıya çekildi. kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.



-Kaçak göçmenlerin kurtarılma anından görüntü



Haber: BODRUM, (Muğla),



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Tekirdağ'da suç örgütü operasyonunda 4'ü polis 10 kişi tutuklandı



TEKİRDAĞ'da, yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 şüpheliden soruşturmaları tamamlanıp adliyeye sevk edilen 15'inden 4'ü polis 10'u tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yurt dışından getirilen araçları parçalayarak, piyasaya sürmek isteyen suç örgütü üyeleri belirlendi. Polis, geniş kapsamlı başlattığı soruşturma kapsamında, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmada, yurt dışından 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğu, araçlarda değişiklik yapıp, piyasaya sürmek isteyenlerin kimlikleri tespit edilerek, adreslerine Tekirdağ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 5'i polis memuru 23 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü polis 10'u tutuklanırken, biri polis 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 8 şüphelinin soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Hastane tabela



-Polis minibüsü



-Şüphelilerin minibüsten indirilmesi



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -



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Eşinin öldürdüğü avukat Müzeyyen'i andılar



AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla boşanma sürecinde olduğu eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs'ta öldürülen avukat Müzeyyen Boylu anıldı.



Kayapınar ilçesinde, 19 Mayıs Pazar günü, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla silahla vurulduğu yerde anıldı. İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kadın kolları üyelerinin katımıyla yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Müzeyyen Kaya, Müzeyyen Boylu'nun daha önce partilerinin il yönetiminde aktif görev aldığını belirterek, "Avukat Müzeyyen Boylu'nun 2 çocuğunun gözleri önünde katledilişini, AK Parti teşkilatları olarak bir kez daha lanetliyoruz. Sevenlerine, ailesine, bütün yol arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulunurken, Müzeyyen Boylu davasında adaletin yerini bulması, katili, Mesut Issı'nın en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. AK Parti teşkilatlarımızda icraatlarıyla bizleri hepimizi onurlandıran rahmetli Müzeyyen Boylu, aynı zamanda bir hak savunucusuydu. Avukatlık mesleğinin yanı sıra kadın hakları savunuculuğu konusunda birçok sivil toplum kuruluşunda etkili çalışmalar yapan arkadaşımızı her zaman saygıyla minnetle ve rahmetle anacağız" dedi.



Açıklamanın ardından Müzeyyen Boylu'nun öldürüldüğü yere karanfil bırakılıp, dua edildi.



Görüntü Dökümü



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AK Parti il yönetiminin basın açıklaması yapılacak yere gelmesi



İl Başkanı ve yönetimden detaylar



İl Yönetim Kurulu Üyesi Müzeyyen Kaya'nın basın açıklamasını okuması



Avukatın öldürüldüğü yere karanfil bırakılması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, Kamera: DİYARBAKIR,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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